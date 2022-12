Mercedes EQT: la Classe T diventa elettrica… e può trasformarsi in un camper!

La Nuova Mercedes EQT utilizza la base di partenza della Classe T introducendo un motore elettrico da 90 kW con batteria da 45 kWh: arriva in primavera proponendo anche la versione camper "Marco Polo"

Da prototipo a modello di serie vero e proprio: a un anno e mezzo di distanza dalla presentazione del Concept EQT, finalmente il marchio Mercedes-Benz ha svelato la rispettiva versione ormai pronta alla commercializzazione europea, che avverrà nella prossima primavera 2023 con un listino prezzi in partenza da 49.800 Euro. Diamo il benvenuto, quindi, alla Mercedes EQT, modello 100% elettrico della Classe T che condivide con quest’ultima la piattaforma di base – sostanzialmente la stessa già vista sulla Nuova Renault Kangoo.

A livello estetico le differenze con la versione equipaggiata con motori a combustione sono molto sottili: la Nuova Mercedes EQT si riconosce infatti per la griglia anteriore del radiatore in nero lucido e per i badge specifici, mentre è a livello meccanico che denota tutta la sua particolarità dal momento che propone una powertrain full-electric da 90 kW (122 cavalli) e 245 Nm di coppia in abbinamento a un pacco batterie da 45 kWh – sufficiente a garantire un’autonomia massima di circa 280 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Tre gli allestimenti previsti in gamma (Advanced Plus, Premium e Premium Plus), a cui si aggiunge la versione specifica da campeggio EQT Marco Polo, per il momento anticipata da un concept ma in uscita contestualmente con il debutto europeo della EQT “tradizionale”. Il prototipo sfrutta la versione a passo lungo che permette di inserire il cosiddetto “Marco Polo Module“, caratterizzato dal tetto a scomparsa nel quale trova posto una zona notte con letto lungo 1,97 metri per 0,97 metri di larghezza.

Abbattendo le file di sedili posteriori si apre poi lo spazio per un ulteriore letto pieghevole da 2 metri per 1,15, al quale si aggiunge una zona subito dietro i sedili anteriori con lavello e frigorifero da incasso da 16 Litri e un’ulteriore “zona cucina” nella parte posteriore della vettura, la quale include il piano cottura a induzione e diversi cassetti portaoggetti. Qualora non si utilizzasse lo spazio per il letto, è anche presente un tavolino pieghevole e una panca dove possono sedere due persone. La ciliegina sulla torta? L’eventuale pannello solare optional installabile sul tettuccio al posto della tenda, con batteria supplementare per tutte le necessità dei campeggiatori. Niente male, vero?