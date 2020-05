Mercedes GLA 200 Automatic: il SUV ideale per gli spostamenti in città

Design superbo, motore grintoso e tutto quello che serve per affrontare la quotidianità delle città italiane: ecco la ricetta Mercedes-Benz per la nuova GLA 200 Automatic

I MIGLIORI KM 0 PER TE Sul nostro canale usato risparmi fino al 40% su auto appena immatricolate! SCOPRI ORA

“Designed for the wilderness. Enjoyed in the city“: questo è lo slogan promosso da Mercedes-Benz per la nuova versione della GLA, gamma che propone dei SUV progettati per godersi ogni singolo viaggio ma anche “addomesticati” per l’utilizzo in città, in cui la loro dotazione permette di divincolarsi in mezzo al traffico con assoluta efficacia. E’ il caso della GLA 200 Automatic, versione a benzina da 163 cavalli e a due ruote motrici della Casa della Stella a Tre Punte, che si delinea come uno Sport Utility Vehicle compatto e versatile… che sa regalare la giusta dose di emozioni quando si tratta di uscire dai sempre più trafficati ambienti urbani.

A primo impatto la nuova Mercedes GLA 200 Automatic si presenta con un look molto forte e aggressivo, decisamente diverso da quello della versione precedente: a questo risultato hanno contribuito gli elementi tipici dei veicoli off-road, come il frontale verticale, gli sbalzi corti all’avantreno e al retrotreno e le protezioni su tutti i lati della carrozzeria, a cui si possono aggiungere anche i cerchi in lega da 18” su pneumatici 235/55 R18. Rispetto ad altre vetture di questa categoria, la GLA 200 Automatic è alta 161,6 cm e propone una posizione di guida decisamente elevata, che lascia spazio a una visuale anteriore praticamente perfetta.

Per quanto riguarda il motore, la Mercedes GLA 200 Automatic è dotata di un’unità turbo benzina da 1.332cc, con iniezione diretta a fasatura variabile in grado di erogare 163 cavalli e 250 Nm di coppia massima: valori non troppo elevati ma che ben si adattano a un utilizzo quotidiano, in cui aiuta moltissimo la presenza del cambio automatico a doppia frizione con sette rapporti. Un propulsore che, in ogni caso, non disprezza le prestazioni pure, dal momento che raggiunge la velocità massima di 210 km/h, con un occhio di riguardo all’ambiente, visto che le emissioni di CO2 si assestano sui 130-131 g/km.

Il passo in avanti rispetto alla precedente versione, inoltre, è stato compiuto anche in fatto di sicurezza e assistenza al guidatore: ora la nuova Mercedes GLA 200 Automatic è infatti dotata di un pacchetto ADAS ora comprendente la funzione di assistenza alla svolta, quella di corridoio di emergenza, il sistema di prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli che si avvicinano e la segnalazione delle persone sulle strisce pedonali. Confermata la presenza, infine, del sistema di frenata d’emergenza attivo, che interviene in tutte quelle situazioni in cui una frenata “normale” non risulta efficace: fino a circa 60 km/h, per l’appunto, questa tecnologia arresta il veicolo qualora di fronte ci siano auto ferme o pedoni che stanno attraversando, al fine di scongiurare qualsiasi tipo di collisione.

Non delude nemmeno la dotazione di bordo: la Mercedes GLA 200 Automatic può essere arricchita con il pacchetto Sport Plus, che offre la protezione paracolpi anteriore e posteriore cromata lucida, i rivestimenti interni delle porte in nero zigrinato con inserto decorativo cromato, le mascherine dei terminali di scarico a vista e il climatizzatore bizona, che nell’abitacolo si aggiunge al doppio display touchscreen del sistema MBUX, provvisto di Hotspot Wifi, radio digitale e integrazione con il proprio smartphone. Il prezzo finale? A partire da 42.120 Euro.