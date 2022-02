MG Cyberster: la versione di serie è attesa per il 2024

Lo storico marchio MG è pronto a tornare nel mondo delle supercar ad alte prestazioni e lo farà molto presto con la versione di serie derivata dal prototipo Cyberster

L’avevamo visto allo scorso Salone di Shanghai 2021 e a distanza di quasi un anno il marchio MG ha dato la conferma: entro il 2024 il concept Cyberster, che anticipa stile, tecnologia e meccanica di una supersportiva ad alte prestazioni in formato “roadster” biposto, sarà prodotto in serie e sarà pronto per la sua commercializzazione a livello internazionale.

Dopo essere passata nelle mani del gruppo cinese SAIC ed aver prevalentemente convertito la sua produzione nel segmento SUV e crossover, MG vuole riprendere la strada delle supercar e lo farà con un primo modello di serie, derivato appunto dalla Cyberster, che andrà ad alimentare l’inedita famiglia “Cyber” – acronimo che racchiude i cinque principi del marchio britannico: co-creating, young, beyond, evolution e recreation.

Secondo le ultime informazioni raccolte dal magazine Autocar, la versione di serie della MG Cyberster manterrà la sua fisionomia di roadster biposto con powertrain ad alimentazione full-electric, composta da un singolo motore posizionato sull’asse posteriore con tecnologia derivata dal SUV ZS EV. Le performance stimate sono nell’ordine dei 3 secondi per completare lo scatto 0-100 km/h, mentre l’autonomia raggiungerebbe la ragguardevole asticella di 800 km con un solo “pieno” di energia.

Dal punto di vista dei prezzi, l’idea di MG per la Cyberster di serie è quella di posizionare la propria vettura nel range dei 30-50.000 Euro, in modo da infastidire le sue dirette avversarie che rispondono ai nomi di Mazda MX-5 e Toyota GR86. Il suo arrivo previsto sul mercato? Non prima del 2024, quando tra l’altro il marchio britannico festeggerà i 100 anni dalla sua fondazione.