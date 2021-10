MG Maze: prove tecniche di mobilità del futuro

MG Maze è la concept car che guarda a un futuro in cui gli spostamenti urbani diventano un gioco. La scocca è trasparente e lo sterzo non è controllato da un volante, ma da uno smartphone

Come ci muoveremo nel futuro? Diverse case automobiliste hanno provato a dare la loro risposta o per lo meno una visione personale. Alla lista si aggiunge MG che con la concept car Maze dà un’interpretazione molto originale che guarda al mondo dei video games.

MG Maze: l’auto del futuro

Il progetto MG Maze è stato svelato da SAIC Design. Il concept si sviluppa attorno concetto di “Get Out & Play”, vale a dire avvicinare la mobilità urbana a un gioco. La vettura è una urban car compatta, in grado di ospitare due persone e che punta tutto sull’agilità, per districarsi con semplicità nel traffico sempre crescente delle nostre città. Cardini del progetto sono due valori centrali già oggi: un design emozionale e il fatto di avere tantissima tecnologia a bordo. Per quanto riguarda il primo punto non si può non citare la scocca trasparente che mostra tutte le parti meccaniche, proprio come avviene in alcune consolle da gaming. All’interno, sono stati sviluppati sedili leggeri e tecnologia UX/UI, migliorando l’aspetto di gioco e fornendo un’esperienza di guida divertente e piacevole, mentre lo sterzo non è controllato non da un volante, ma dallo smartphone del guidatore.

“Con Maze abbiamo voluto immaginare come potrebbe essere il futuro di una comunità di automobilisti partendo dalla base di fan e dal seguito di MG. Il passaggio al digitale è inarrestabile, quindi abbiamo voluto creare un concetto che collegasse quella realtà digitale a quella fisica che ci dà la vera gioia di guidare. Esplorando l’idea del ‘mobile gaming’, abbiamo usato Maze come piattaforma dedicata alle persone, per uscire e riscoprire l’ambiente in un modo nuovo, per aprirsi a nuove esperienze nella loro città“, ha detto Carl Gotham, Advanced Design Director.