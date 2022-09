MG Mulan Triumph Edition: svelato il nuovo crossover elettrico da 455 CV

La nuova MG Mulan è proposta in configurazione dual motor a trazione integrale con batteria da 64 kWh per 400 km di autonomia

L’autunno è ormai alle porte e per il marchio MG Motor questo coincide con il debutto in Europa del nuovo crossover MG4 Electric: si tratta di un prodotto estremamente innovativo per il brand oggi posto sotto l’amministrazione della cinese SAIC Motor, il quale potrebbe arrivare in futuro anche in una versione “high-performance” a doppio motore elettrico svelata in questi giorni proprio in Cina con il nome di Mulan Triumph Edition.

Rispetto alla MG4 Electric standard, che metterà a disposizione una configurazione con unità da 125-150 kW in abbinamento a un pacco batterie da 51-64 kWh, la Mulan Triumph Edition si distingue per essere provvista di due propulsori a elettroni (uno all’anteriore e uno al posteriore) con trazione integrale che erogano fino a 455 cavalli e 600 Nm di coppia massima – sufficienti per fermare il cronometro dello 0-100 in soli 3,8 secondi. Le batterie? Le più capienti del marchio MG, vale a dire quelle da 64 kWh capaci di garantire fino a 460 km di autonomia con un singolo “pieno di energia”.

A livello di dotazione, inoltre, la MG Mulan Triumph Edition sarà equipaggiata con la tecnologia torque vectoring, con un impianto frenante maggiorato e con una disposizione dell’abitacolo all’insegna della sportività grazie alla presenza dei sedili e del volante in Alcantara, del Digital Cockpit da 7” e dell’infotainment di ultima generazione con schermo da 10,25”. Se arriverà in Europa? Lo scopriremo nei prossimi mesi…