MG torna sul mercato italiano con i modelli ZS EV e C EHS

MG, che punta a occupare l'1% di quota del mercato nazionale in tre anni, torna sul mercato con un SUV del segmento B (ZS EV, 100% elettrico) e uno del segmento C (EHS plug-in hybrid) accomunati da tanta tecnologia, capacità di carico e sistemi di sicurezza ai vertici

Dopo avere fatto la sua ricomparsa sul mercato europeo, MG è pronta ad affrontare il 2021 con rinnovata energia: questa servirà per entrare con decisone anche nel mercato italiano con una una gamma composta inizialmente da due modelli – il SUV di segmento B ZS EV e il SUV di segmento C EHS – ma soprattutto un network di 40 concessionari che apriranno i battenti entro la fine dell’anno per operare su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di occupare l’1% di quota di mercato in tre anni. La forza del progetto è stata confermata da Andrea Bartolomeo, Country Manager MG Motor Italy: “Stiamo lavorando intensamente per rendere le auto elettrificate una soluzione a larga diffusione attraverso una proposta che massimizzi il valore dell’acquisto dei clienti. Offriamo prodotti di qualità elevata e con equipaggiamento di livello premium a un prezzo accessibile“.

MG ZS EV e MG C EHS: le caratteristiche

ZS EV, il primo modello MG 100% elettrico in Europa, è un SUV compatto, ideale per la famiglia e disponibile in due allestimenti: Excite e Exclusive. La nuova MG ZS EV combina il design contemporaneo di MG con la tecnologia EV all’avanguardia per gli automobilisti che vogliono guidare in modo sostenibile. La vettura è spinta da un motore elettrico da 143 cavalli di potenza. Il pacco batterie è raffreddato a liquido può essere caricato fino all’80% in soli 40 minuti con un caricatore veloce DC. A casa, la MG ZS EV può essere facilmente caricata durante la notte (8 ore) con la spina del caricatore CCS di tipo 2 in dotazione ed essere pronta a partire per una nuova giornata sostenibile. Il sistema di frenata rigenerativa a 3 livelli assicura che la MG ZS EV utilizzi tutta l’energia. L’interno è rifinito con cura con materiali ultra morbidi e di alta qualità. Il touch screen da 8″ consente un uso intuitivo del sistema di infotainment, che comprende la navigazione, la radio digitale DAB e l’integrazione con lo smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto.

Il cambio automatico, che può essere impostato in modalità Eco, Normal o Sport, aggiunge dinamismo e assicura uno stile di guida fluido. La MG ZS EV Exclusive dispone anche di telecamera posteriore, sedili riscaldati, rilevamento dell’angolo cieco e avviso di veicoli dietro l’auto, specchietti laterali ripiegabili elettricamente e un tetto apribile panoramico Stargazer. MG ZS EV offre un ampio pacchetto di sistemi intelligenti di assistenza alla guida che riducono notevolmente i rischi durante la guida. Il sistema MG Pilot integra funzioni di assistenza alla guida come ACC (Adaptive Cruise Control), LDW (Lane Departure Warning), AEB Cyclist Detection (frenata di emergenza automatica per proteggere pedoni e ciclisti) e la tecnologia di assistenza automatica alla guida L2.

Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza vanno citati l’IHC (Intelligent High Beam Control) che passa automaticamente dai fari abbaglianti a quelli anabbaglianti per evitare di abbagliare il traffico in arrivo e gli altri utenti della strada; il TJA (Traffic Jam Assistance) che consente alla vettura di spostarsi automaticamente, accelerare, frenare e, entro limiti specifici, sterzare da sola, l’e-Call, l’ABS con EBD, l’ESP, l’assistenza alla frenata e alla partenza in salita, Auto Hold, SAS Speed Assistance e riconoscimento dei segnali stradali (TSR). La garanzia standard su questo modello è di sette anni o 150.000 chilometri, compresa la batteria.

EHS Plug-in Hybrid è il secondo modello MG per l’Europa e l’Italia. Lo spazioso SUV è equipaggiato con l’avanzata tecnologia plug-in hybrid combina bassi livelli di consumi ed emissioni per offrire un piacere di guida ottimale. La power unit è composta da un motore turbo da 1,5 litri, un cambio intelligente a 10 velocità, un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. L’auto vanta una potenza di sistema di 258 CV e una coppia massima di 370 Nm per un’accelerazione da 0 a 100 km/h che avviene in 6,9 secondi. In modalità EV, l’ibrida MG EHS Plug-in Hybrid può viaggiare fino a 52 km in marcia completamente elettrica (WLTP). Il carica-batterie di bordo da 3,7 kW consente di caricare totalmente la batteria in un qualsiasi punto di ricarica (AC) in circa 4,5 ore. Il SUV ibrido plug-in è inoltre dotato di un sistema di frenata rigenerativa, che immagazzina l’energia rilasciata durante la decelerazione e la riutilizza per ottimizzare l’autonomia della batteria o ridurre ulteriormente il consumo di carburante. L’auto ha una capacità di carico che va dai 448 litri ai 1.375 litri quando i sedili posteriori sono ripiegati. L’apertura e la chiusura del portellone posteriore sono resi più confortevoli dalla funzione ad azionamento elettrico.

A bordo c’è tanta tecnologia, come ad esempio nel cruscotto digitale da 12,3 pollici. Il touchscreen da 10,1 pollici al centro del cruscotto consente un uso intuitivo del sistema di infotainment, che comprende la navigazione, la radio digitale DAB e l’integrazione senza soluzione di continuità con lo smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto. Gli avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) raggruppati sotto il nome di MG Pilot comprendono Adaptive Cruise Control, Blind Spot Information System, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning e una telecamera a 360 gradi. Anche questo ha permesso alla EHS Plug-in Hybrid di ottenere un punteggio di cinque stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. La garanzia di fabbrica offerta da MG è di sette anni o 150.000 km e si applica all’intero veicolo, comprese le componenti elettriche, come la batteria agli ioni di litio e il motore elettrico.