MG4 Electric: aperti i pre-ordini in Europa, prezzi da 30.000 Euro

Il nuovo crossover del marchio MG, in arrivo nei concessionari per l'autunno, sarà offerto con due tagli di batterie: da 51 e da 64 kWh, per un'autonomia massima di 450 km

Tutto è pronto per il debutto in Europa (e quindi in Italia) della nuova MG4 Electric, crossover di ultima generazione prodotto dal rinnovato marchio MG che, già da tempo, è passato sotto il controllo della cinese SAIC Motors. Con delle linee sportive e taglienti, la nuova vettura dell’ex-brand inglese sarà costruita attorno alla piattaforma MSP (Modular Scalable Platform), che potrà ospitare un motore elettrico da 125-150 kW (a seconda del modello) e un pacco batterie da 51 oppure da 64 kWh con tecnologia “One Pack” a disposizione orizzontale delle celle.

In questo modo gli ingombri dell’accumulatore saranno ridotti al minimo proprio come la sua manutenzione, mentre la presenza dell’architettura a 400V (con predisposizione in futuro per quella a 800V) consentirà ricarica ultra-rapide e tempi ridotti in caso di sostituzione presso le officine autorizzate. L’autonomia? Si parte da 350 km nel caso del battery pack da 51 kWh, mentre se si prende in considerazione quello più capiente da 64 kWh si può arrivare a 450 km (ciclo WLTP).

Il suo arrivo sul mercato? Previsto per il prossimo autunno, anche se è possibile effettuare il pre-ordine a partire da questi giorni sul sito ufficiale: se si effettuerà la registrazione per la vettura entro il 12 settembre con finalizzazione dell’acquisto per il successivo 30 novembre, il cliente inoltre potrà scegliere il colore della vernice metallizzata senza alcun sovraprezzo tra le sette tonalità disponibili (Pebble Black, Dover White, Medal Silver, Andes Grey, Diamond Red, Brighton Blue e Fizzy Orange). I prezzi partiranno da 30.000 Euro nel caso del modello con batterie da 51 kWh.