MG4 Electric: il crossover elettrico arriva in Italia da 29.990 Euro

Il rinnovato marchio MG ha lanciato il configuratore online della MG4 Electric, che arriverà in Italia in tre versioni: Standard, Comfort e Luxury

La rinascita del marchio MG passerà attraverso la nuova MG4 Electric: il crossover sviluppato dalla cinese SAIC Motor e basato sull’inedita piattaforma MSP (Modular Scalable Platform) è da questi giorni ordinabile in Italia e configurabile sul sito ufficiale del marchio, dove è possibile visualizzare le varie versioni che saranno disponibili nel nostro Paese. Entrando nello specifico, la MG4 sarà commercializzata nei modelli Standard, Comfort e Luxury che si differenzieranno innanzitutto per la diversa impostazione della powertrain, per la dotazione di serie e per il taglio del pacco batterie, rispettivamente da 51 e 64 kWh.

La base di partenza dell’offerta MG4 Electric, quindi, si chiamerà “Standard” e, con un prezzo in partenza da 29.990 Euro, prevede un singolo motore elettrico posizionato sull’asse posteriore da 117 kW (160 cavalli) in abbinamento a un accumulatore da 51 kWh, che promette un’autonomia massima di 350 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP. La ricarica può avvenire attraverso le colonnine pubbliche ultra-veloci con tempi di attesa di circa 40 minuti per arrivare all’80% di disponibilità energetica, mentre la dotazione di serie consiste nell’Digital Cockpit da 7”, nell’infotainment da 10,1” e nel pacchetto ADAS MG Pilot comprendente il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia.

La versione intermedia della MG4 Electric, invece, è la Comfort (da 33.990 Euro) e consiste in una powertrain a singolo motore elettrico posteriore da 150 kW (204 cavalli) sostenuta dal pacco batterie più capiente da 64 kWh, che fa aumentare l’autonomia massima fino a 450 km. In questo caso la dotazione di serie aggiunge a quella precedente i cerchi in lega da 17”, la tecnologia Vehicle-to-Load, i finestrini privacy e i rivestimenti in pelle dell’abitacolo.

Al top della gamma, infine, si issa la versione Luxury (da 35.990 Euro), che fondamentalmente condivide le specifiche della Comfort aggiungendo allo stesso tempo in fatto di dotazione il doppio spoiler posteriore aerodinamico, la pompa di calore, i sedili riscaldati e regolabili elettricamente, la dockstation per la ricarica wireless dello smartphone e il pacchetto MG Pilot completo, che include il monitoraggio degli angoli ciechi, l’allerta del traffico laterale e la telecamera esterna a 360°.