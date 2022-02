Michelin Uptis: il pneumatico senza aria arriva nel 2024

Si chiama Michelin Uptis il primo pneumatico senza camera d'aria. È composto da una serie di rigide lamelle in fibra di vetro flessibile che sostengono il peso della ruota

Ormai da diverso tempi si parla dell’arrivo sul mercato di pneumatici senza aria. Questo tipo di tecnologia potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per il trasporto su gomma. La buona notizia è che questo passo non è così lontano.

Michelin Uptis: ecco il pneumatico senza camera d’aria

Michelin Uptis sarà il primo pneumatico senza aria e quindi a prova di foratura. La gomma non ha una camera d’aria e la sua struttura si basa su una serie di rigide lamelle in fibra di vetro flessibile che sostengono il peso della ruota. Il cerchio in lega su cui è montata non può essere rimosso, ma nonostante ciò lo pneumatico è più deformabile rispetto ai modelli in commercio ed è per questo più resistente a urti e oggetti taglienti. Questo modello era stato presentato ormai tre anni fa e dopo ulteriori sviluppi è pronto a vestire l’auro elettrica americana Chevrolet Bolt. “L’obiettivo è montare questi pneumatici sulla nuova generazione di Chevrolet Bolt e ciò potrebbe accadere tra 3 o 5 anni”, ha detto Alexis Garcin, presidente di Michelin North America che nel corso di un’intervista rilasciata a CNN Business.

La Bolt non dovrebbe essere l’unico modello a essere coinvolto nella sperimentazione. Una serie di test sono tanai svolti anche in Germania sulla MINI Cooper SE, altra elettrica ma questa volta pensata in primis per il mercato europeo. Per la progettazione di Uptis, Michelin ha registrato circa 50 brevetti al termine di un lavoro che è durato praticamente 10 anni tra test in laboratorio e prove sulle strade di tutto il mondo e in condizioni molto differenzi. Il suo arrivo sul mercato è previsto per il 2024.