Microlino 2.0: al via le vendite in Europa, prezzi da 14.990 Euro

La microcar elettrica che ricorda la mitica Isetta è pronta a debuttare sui principali mercati europei: ecco il listino prezzi ufficiale con tutti gli allestimenti

Tutto è pronto per il lancio europeo della Microlino 2.0, versione rivista della microcar elettrica prodotta dalla Micro Mobility Systems che può essere finalmente configurata a piacimento direttamente sul sito ufficiale dell’azienda svizzera. Omologata come quadriciclo leggero di classe L7e, la Microlino 2.0 ricorda da vicino la mitica Isetta-BMW e sarà proposta in diversi allestimenti, oltre che nella versione Pioneer Series di lancio disponibile in serie limitata a soli 999 esemplari.

Dando una sbirciata all’offerta di questo piccolo veicolo destinato a rivoluzionare la mobilità urbana nelle grandi città, la Microlino 2.0 attaccherà il mercato europeo innanzitutto con l’allestimento di base “Urban” (da 14.990 Euro), equipaggiato con un motore da 17 CV e 89 Nm di coppia massima in abbinamento al pacco batterie più piccolo da 6 kWh per 91 km di autonomia con la singola ricarica. La dotazione di serie? Due tinte per la carrozzeria (Santorini White e Amsterdam Orange, a tettuccio fisso) con gruppi ottici a LED, portiera anteriore ad apertura elettrica, doppio display interno, climatizzatore e rivestimenti di colore nero.

Il gradino successivo della gamma della Microlino 2.0 è rappresentato dall’allestimento Dolce (da 16.850 Euro), che aggiunge tre colorazioni di carrozzeria (Zurich Blue, Milano Red e Paris Mint), il tetto apribile in tela, il volante con rivestimento in pelle vegana e i rivestimenti dei sedili in Dark Grey Torino con cuciture bianche, nonchè la possibilità di scegliere il taglio del pacco batterie (6-10,5-14 kWh per 91-177-230 km di autonomia massima) da associare alla confermata powertrain elettrica da 12,5 kW.

A seguire troviamo l’allestimento Competizione (da 18.590 Euro), sempre con motore da 17 cavalli ma associabile unicamente ai due accumulatori più capienti: questa volta le colorazioni sono il Gotham Black Matt, il Berlin Anthracite Matt e il London Green Matt, ognuna di esse in abbinamento ai copricerchi neri e ai rivestimenti interni in pelle nera Vegan Matino presenti non solo sui sedili ma anche su plancia e braccioli.

L’ultima versione della Microlino 2.0 è la già citata Pioneer Series in versione speciale, disponibile già da quest’estate con prezzi a partire da 20.990 Euro e distinguibile dalle altre per le tinte esterne in Atlantis Blue e Torino Aluminium Matt con montanti, tettuccio e copricerchi neri a contrasto ma anche per i rivestimenti interni in pelle e microfibra. La Microlino 2.0, ordinabile fin da subito, sarà consegnata inizialmente ai clienti svizzeri già dalle prossime settimane, mentre in Italia arriverà entro la fine del 2022.