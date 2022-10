Microlino 2.0: la gamma si amplia con le versioni Lite e Spiaggina

Al Salone di Parigi la svizzera Micro Mobility Systems ha presentato due novità per la gamma della Microlino: la versione Lite e il concept cabriolet Spiaggina

Novità in arrivo per la gamma della simpaticissima Microlino 2.0, le cui consegne in Italia sono previste a partire dai primi mesi del 2023: al Salone di Parigi l’azienda svizzera Micro Mobility Systems ha presentato due nuove versioni del quadriciclo leggero con omologazione L7E, chiamate rispettivamente Lite e Spiaggina. La prima è destinata ai clienti più giovani, mentre la seconda è per il momento un Concept che però ha il futuro già scritto, visto che diventerà una serie limitata pronta a essere commercializzata per l’estate del prossimo anno.

Per quanto riguarda la Microlino Lite, la differenza sostanziale rispetto agli altri modelli a listino (con prezzi in Italia da 14.990 Euro) e la limitazione della sua velocità massima a soli 45 km/h, il che le permette di entrare nella classe di omologazione L6E in modo da poter essere guidata nel nostro Paese con la patente AM e in altre nazioni europee addirittura senza licenza di guida. Sotto il profilo estetico, la versione Lite è caratterizzata per l’inserto anteriore e posteriore nero lucido, per il paraurti nero e per delle tonalità cromatiche specifiche.

Passando alla Microlino Spiaggina, la volontà della svizzera Micro è quella di rendere omaggio al concetto della “Dolcevita” con un modello contraddistinto dalla presenza della capote in tela al posto del tettuccio in lamiera e della particolare combinazione di colori bianco-blu presente anche nell’abitacolo, completato dal rivestimento in legno per il pavimento e da diversi materiali impermeabili adatti per l’utilizzo vicino alle località balneari.