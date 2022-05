Microlino 2.0: l’Isetta del futuro è pronta al debutto con la Pioneer Series

La svizzera Micro Mobility Systems ha fissato il lancio ufficiale della seconda versione della Microlino per il 24 maggio

Volete sapere qual è l’alternativa più conveniente, simpatica (anche da un punto di vista estetico) ed efficiente alle citycar attuali (Smart compresa)? Ma certo: una microcar elettrica! Dimensioni compatte che rendono facile qualsiasi manovra in ambiente urbano, magari guidabile già a 16 anni e con un infaticabile motore a zero emissioni dall’ottimo spunto e dall’autonomia ampiamente sufficiente per tutte le attività quotidiane: ecco i “requisiti” per questa tipologia di veicoli, tra i quali molto presto si aggiungerà la tanto attesa Microlino 2.0 dell’azienda svizzera Micro Mobility Systems.

Dopo Citroen AMI e la sua “sorella gemella” Opel Rocks-e, presto arriverà il momento di gloria anche per questa simpatica microcar che, dalle sue forme, ricorda molto da vicino la mitica Isetta motorizzata BMW del 1953. Lunga solamente 2,52 metri, la Microlino 2.0 è ovviamente omologata come quadriciclo leggero (classe L7e) e quindi può essere guidata anche dai non maggiorenni, il che la rende perfetta come prima vettura per cominciare a prendere confidenza con il mondo delle quattro ruote.

La forma della sua carrozzeria è “a goccia” ed è impostata con la carreggiata anteriore più larga di quella posteriore, nonchè con l’ingresso nell’abitacolo dal muso anteriore anzichè dalle portiere (che di fatto non esistono). Proporzioni essenziali e allo stesso tempo innovative, messe in moto da una powertrain al 100% elettrica con potenza di 17 cavalli abbinata a un pacco batterie da tre tagli di capacità: il più piccolo è da 6 kWh, quello intermedio da 10,5 kWh e quello più grande da 14 kWh, per un’autonomia massima con la singola ricarica che spazia da 95 fino a 230 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Qualche dato sulle prestazioni? La top speed arriva a 90 km/h, anche grazie al peso contenuto in soli 500 kg, mentre la capacità del bagagliaio è di circa 230 Litri: il resto della sua scheda tecnica sarà presto snocciolato durante l’unveiling ufficiale del 24 maggio, il quale aprirà anche le danze al suo primo lotto di produzione che realizzerà la cosiddetta serie speciale “Pioneer Series” di soli 999 esemplari.

Caratterizzata dalla specifica targhetta commemorativa nell’abitacolo e disponibile nelle due colorazioni Atlantis Blue e Torino Aluminium, la Microlino 2.0 in edizione “Pioneer Series” sarà riservata ai primi sostenitori del progetto della Micro Mobility Systems e vanterà una dotazione esclusiva rispetto a quella degli allestimenti di base (denominati Urban, Dolce e Competizione), che includerà il tettuccio apribile, i rivestimenti in pelle vegana per gli interni e un altoparlante bluetooth portatile.

Qualche dettaglio sui prezzi? Al momento la base di partenza per portarsi a casa la simpatica Microlino 2.0 è fissata a 12.500 Euro, una cifra che tenderà a lievitare sensibilmente a seconda della versione che il cliente finale vorrà prendere in considerazione. I piani della Micro Mobility Systems per questa microcar, sviluppata in collaborazione con Cecomp e Icona Design, sono quelli di realizzare 3.000 esemplari quest’anno per poi passare a 6.000 l’anno prossimo, in modo da raggiungere l’obiettivo finale di 25.000 unità ogni 12 mesi.