Milan Games Week 2019, un Ford Raptor su Forza Horizon 4

L’appuntamento con la Milan Games Week, l’evento legato al gaming più importante d’Italia, torna a Fiera Milano Rho dal 27 al 29 settembre. In termini economici si tratta di uno dei mercati dal potenziale più elevato e le case automobilistiche sembrano averlo capito.

Come per il resto dell’industria è stato il mondo delle corse a tracciare la linea: grande attenzione è stata infatti riversata dai costruttori al Sym Racing, considerate che McLaren ha anche offerto una posizione lavorativa al miglior driver di E-Sports a seguito di un contest. O che Lando Norris, diciannovenne Rookie of the Year della Formula 1, ha dichiarato che passa 8 ore al giorno sul simulatore per allenarsi nei giorni liberi.

Giocare è una cosa seria!

Tra i partecipanti alla Milan Games Week si presenta anche il Marchio dell’Ovale, da sempre grande sostenitore del mondo videoludico, con un Ford Raptor protagonista del nuovo Forza Horizon 4 per Xbox One.

I giocatori potranno quindi interagire con buona parte della famiglia Ford Performance, tra cui campeggiano vetture come la Ford RS e Ford SVT, oltre alle vetture che sono riuscite a fare la storia del brand statunitense. Sarà possibile testare con mano le esperienze proposte da Ford al Padiglione 12, Stand D14, presso lo spazio Tech Princess fino a domenica 29 settembre.