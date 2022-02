Milano, Area B: stop ai diesel Euro 5 da ottobre, obiettivo “città green”

L'approvazione del Piano Aria e Clima 2022 ha portato alla decisione di limitare la circolazione dei diesel Euro 5 nell'Area B di Milano

Dopo l’inizio del monitoraggio tramite la sperimentazione MoVe-In, presto l’Area B di Milano dovrà dire addio a tutti i veicoli considerati maggiormente inquinanti, a partire dai diesel con omologazione Euro 5. La data di inizio del provvedimento che escluderà l’accesso a questa alimentazione è segnata a calendario sul mese di ottobre 2022, tranne per coloro che hanno appunto aderito al progetto MoVe-In che, invece, potranno circolare previa utilizzo della specifica scatola nera.

La decisione è stata presa con l’approvazione del Piano Aria e Clima (PAC) 2022 che ha l’intenzione di attuare delle modifiche alla città di Milano in modo da prepararla al meglio ai prossimi cambiamenti climatici con l’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni nocive entro il 2050. Il capoluogo lombardo diventerà quindi una metropoli ciclo-pedonale, nella quale privilegiare la circolazione a piedi oppure con mezzi eco-sostenibili come le bici e i monopattini elettrici.

Questa trasformazione avverrà in particolar modo nei pressi delle aree attualmente più sensibili al traffico veicolare, come scuole e ospedali, che diventeranno di conseguenza Zone 30 a velocità limitata. Il provvedimento, inoltre, prevede anche la creazione di ZTL in ogni quartiere della città, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, il controllo degli impianti termici privati e la continuazione dell’opera di “depavimentazione delle aree oggi adibite a parcheggio (tra cui i parterre alberati dei viali cittadini) che dovranno diventare spazi verdi e fruibili in grado di favorire il raffrescamento della città e l’assorbimento delle acque piovane“.