Milano AutoClassica 2020: il 25-27 settembre le auto storiche prendono vita

Dal 25 al 27 settembre i padiglioni di Fiera Milano a Rho ospiteranno la decima edizione di Milano AutoClassica, tradizionale appuntamento dell'automobilismo storico e sportivo

Tutto è pronto per il ritorno di uno dei saloni auto più apprezzati in tutta Europa: dal 25 al 27 settembre, infatti, si accenderanno i motori di Milano AutoClassica, fiera dell’automobilismo storico e sportivo che quest’anno arriva a una decima edizione anticipata di qualche mese rispetto alla tabella di marcia per venire incontro alle aspettative di espositori e pubblico. Meta centrale della kermesse sarà la Fiera Milano a Rho, dove troverà posto, per il terzo anno consecutivo, anche “Retro Classics Stoccarda”, rassegna tedesca dedicata alle più belle auto d’epoca a livello europeo.

Si tratta di un doppio appuntamento per il quale si è già riscontrato un ottimo andamento delle adesioni e delle prevendite dei biglietti, che testimoniano la volontà del pubblico (e degli espositori) di ripartire dopo l’emergenza Coronavirus, in un ambiente sicuro dove poter condividere la passione per le belle auto. Quelle di Retro Classics Stoccarda, nello specifico, potranno essere ammirate nel padiglione 22, che ospiterà sia vetture di lusso che vetture d’epoca, senza dimenticare la divisione Neo Classics per dimenticare il gusto del pubblico italiano.

Tra le più interessanti vale la pena segnalare le due Porsche portate da OM-Automobile, espositore premium con base a Wendelstein (Bavaria): la prima è una bellissima 356 Speedster del 1955 completamente restaurata, mentre la seconda e la 911 2.2T con livrea arancione appartenuta all’attore Salvatore Borghese, che ha fatto la propria apparizione nel film “La Banda del Gobbo”.