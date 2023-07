“Esageratamente Uno fa 40” il raduno per i 40 anni di Fiat Uno a Vigevano

In occasione dei festeggiamenti per i 40 anni della Fiat Uno, il car influencer William Jonathan ha ideato l’evento “Esageratamente Uno fa 40”. Un vero e proprio raduno show.

Nella splendida cornice della Piazza Castello di Vigevano (PV), domenica 1 ottobre, si terrà la grande festa dedicata all’utilitaria disegnata da Giorgetto Giugiaro che ha contribuito a far conoscere il marchio Fiat in tutto il mondo.

“Esageratamente Uno fa 40” si rifà ad uno dei claim utilizzati negli anni della casa automobilistica torinese e, a poche ore da un semplice post sulla pagina social “Fiat Uno e derivate”, si sono contate centinaia “promesse” di partecipazione e diversi appassionati hanno iniziato ad organizzarsi in gruppo per giungere dall’estero e non perdersi l’evento.

Le iscrizioni rimarrano aperte dal 10 luglio al 10 settembre contattando l’indirizzo email EsageratamenteUno-40@libero.it, per consentire allo staff del 500landia Club di Vigevano che ha sposato la causa, di accogliere e di gestire adeguatamente un’affluenza che si prospetta massiccia.

Il programma non è stato ancora svelato, ma si sa già che i piloti saranno invitati a partecipare a una coreografia scenografica inedita nel cortile del Castello Sforzersco immortalata dai droni. Oltre alle visite guidate al museo della scarpa, a Piazza Ducale e alla cavalleria del Castello Successivamente, le Fiat Uno e tutte le derivate si muoveranno in parata per le vie della città di Vigevano e in un tour del territorio pavese.

William Jonathan, car influencer molto noto nell’ambiente delle auto storiche per vie delle sue spettacolari iniziative, ha commentato: “Sono convinto che una festa per la Uno rappresenti un atto dovuto per la storia mondiale dell’automobile. Sto lavorando ad un raduno-show con tante sorprese, soprattutto grazie ai tanti amici che hanno scelto di aiutarmi”.