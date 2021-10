Milano AutoClassica 2021: tutto quello che c’è da sapere

Milano AutoClassica 2021 si svolgerà a Rho Fiera (Milano) dall’1 al 3 ottobre 2021 con i padiglioni che resteranno aperti dalle 9.30 alle 19.00. I prezzi dei tagliandi variano dai 15/20 euro per il giornaliero ai 50 per l'abbonamento valido tre giorni

Rombano i motori a Rho. Il polo fieristico milanese, si appresta ad accogliere dall’1 al 3 ottobre, l’edizione 2021

di Milano AutoClassica, il salone dedicato alle auto classiche e sportive di tutte le epoche, dalle più iconiche alle Youngtimer più ricercate, fino ai pezzi unici che faranno la storia di domani, proposte in vendita dai più importanti operatori del settore.

Milano AutoClassica 2021: date, orari e costi

Milano AutoClassica 2021 si svolgerà a Rho Fiera (Milano) dall’1 al 3 ottobre 2021 con i padiglioni che, nei tre giorni della manifestazione, resteranno aperti dalle 9.30 alle 19.00. Al loro interno, gli appassionati e i curiosi, potranno trovare tantissimi modelli in esposizione, appartenenti a sia privati sia a case automobilistiche (Alpine, BMW, Ferrari, Jaguar, McLaren, Pagani, McLaren e Porsche sono solo alcuni dei marchi presenti) per fare un vero e proprio viaggio nel tempo, tra passato, presente e anche futuro. I biglietti per la fiera possono essere acquistati in prevendita sul sito ufficiale dell’evento. Il tagliando giornaliero interno costa 20 euro, il giornaliero ridotto 15 euro, mentre l’intero valido per i tre giorni 50 euro.

Milano AutoClassica si può raggiungere in automobile (uscita Fiera Milano/Tangenziale Ovest raggiungibile dalle autostrade A1, A4 e A7) oppure con i mezzi pubblici. Italo ha in programma delle fermate speciali con treni che arrivano direttamente alla stazione di Rho Fiera Milano, mentre con Trenitalia si può arrivare alle stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi e Milano Lambrate tutte e tre collegate alle stazioni della metropolitana. La fiera si può infine raggiungere tramite la metropolitana M1 Rossa in direzione Rho-Fiera Milano, con biglietto extraurbano.

Al padiglione 15, ACI Storico celebra i 70 anni della Alfa Romeo 1900 Sprint esponendo uno splendido modello della Casa del Biscione. Grazie alla collaborazione con il RIAR, nello stand sarà presente anche una stupenda Alfa Romeo 1900 Cabrio. I 100 anni di Moto Guzzi saranno rappresentati dall’esposizione di un Airone Sport 250 del 1956 e da una Moto Guzzi Sport 14 500 del 1930. Saranno circa una ventina gli incontri sullo stand ACI Storico che nella tre giorni di fiera arricchiranno di contenuti la manifestazione. I temi trattati saranno innumerevoli, dal restauro al futuro del collezionismo passando dallo sport, dal design per arrivare al mercato dei veicoli storici.

ACI Sport TV, ACI Radio e l’Automobile completeranno l’offerta del mondo ACI per i visitatori di Milano Autoclassica 2021. Anche l’Automotoclub Storico Italiano sarà presente con il grande spazio “ASI Village” che ospita anche i Club Federati: fanno da cornice al cuore istituzionale della Federazione per una maggiore interazione con gli appassionati. La Club House dell’undicesima edizione di Milano AutoClassica, invece, sarà destinata alla celebrazione del 50° anniversario delle Countach con uno straordinario parterre dei modelli che incarnano un ideale stilistico che nel 1971 rivoluzionò il settore del design. In programma una roadmap di appuntamenti con le supercar della Casa del Toro, a partire dall’esposizione statica di otto vetture rappresentative di cinque modelli clou della gamma Countach, di cui alcuni esposti in diverso colore.