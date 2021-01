Milano Autoclassica: l’edizione 2021 si terrà l’1-2-3 ottobre

La prossima edizione di Milano Autoclassica, tradizionale kermesse italiana delle quattro ruote, è stata confermata per il primo weekend di ottobre 2021 presso la Fiera di Milano Rho

Dopo il grande successo dell’edizione 2020, l’11esima edizione di Milano Autoclassica è pronta a scendere in pista anche quest’anno e lo farà precisamente in autunno, quasi due mesi prima della data tradizionale: una tra le kermesse italiane più importanti del settore automotive prenderà vita nel weekend dell’1-2-3 ottobre, quando si prospetta una situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 più tranquilla e gestibile e capace di garantire i giusti standard di sicurezza sia per gli addetti ai lavori che per il pubblico.

Come sempre, Milano Autoclassica porterà sotto i riflettori le più belle autovetture di sempre, spaziando dalle classiche più iconiche alle Youngtimer più ricercate, senza dimenticare le sportive pure o le serie limitate, che potranno anche essere vendute direttamente sul posto. L’edizione 2021, infatti, si distinguerà per la presenza della Casa d’Aste Wannenes, che proporrà nella giornata di sabato 2 ottobre diversi pezzi unici tra auto e moto d’epoca e da collezione, pronte per essere acquistate dagli appassionati più incalliti.

Non mancheranno ovviamente le offerte dei privati, così come i raduni e una ricca esposizione di ricambi e accessori per mezzi di tutte le epoche, che comprenderanno pezzi originali e aftermarket, modellini in scala, manuali e pubblicazioni specializzate per singoli modelli a quattro e due ruote. L’appuntamento si terrà presso la Fiera di Milano Rho, che con i suoi ampi spazi espositivi saprà garantire i più elevati standard di sicurezza in modo da proporre un’esperienza all’insegna della passione e della tranquillità.

Già da oggi, inoltre, gli Organizzatori di Milano Autoclassica sono al lavoro con Club e Riviste specializzate al fine di creare un calendario fitto di opportunità nel weekend previsto dell’1-3 ottobre, per il quale la piattaforma di acquisto dei biglietti sarà aperta nei prossimi giorni sul sito ufficiale www.milanoautoclassica.com. A questo punto non resta che attendere l’autunno e prepararsi a un’edizione ancora più sensazionale di quella dello scorso anno!