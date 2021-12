Sergio Marchionne: il docu-film ufficiale arriva in Tv il 17 dicembre

Nei prossimi giorni la Casa del Cinema di Roma e RAI3 proietteranno il documentario sulla vita di Sergio Marchionne

Sono passati tre anni e mezzo dalla morte di Sergio Marchionne: il manager a capo del gruppo FCA è ancora oggi nella memoria di tutti gli addetti ai lavori per le imprese che, a suo tempo, riuscì a portare termine e per questo motivo, nei prossimi giorni, andrà in onda in via esclusiva il primo documentario volto a testimoniare le principali tappe della sua carriera.

Realizzato dal regista Francesco Miccichè e prodotto da Mario Rossini per Red-Film con il titolo di “Sergio Marchionne“, questo docu-film utilizzerà tutto il materiale disponibile negli archivi di Rai Teche, dell’Istituto Luce-Cinecittà, di CSC e del gruppo Stellantis, con lo scopo di ripercorrere integralmente la vita del manager italo-canadese dall’infanzia nella sua terra natale (in Abruzzo) fino al raggiungimento dei ruoli dirigenziali in Fiat e in Ferrari.

Non mancheranno degli approfondimenti sulla sua vita privata e sulla morte accaduta nel 2018, oltre a quello della sua permanenza in Canada. Il documentario sarà presentato in esclusiva presso la Casa del Cinema di Roma nella mattinata di mercoledì 15 dicembre (ore 10:45), per poi essere proiettato in prima serata sul canale Rai3 venerdì 17 dicembre.