Milano, da ottobre stop alle auto diesel e benzina più inquinanti: ecco le regole

Per limitare al massimo la produzione di CO2 e sostanze nocive, la Regione Lombardia ha stabilito i nuovi divieti di circolazione a Milano e in tutta la regione

Segnatevi sul calendario la data del 1° ottobre 2022: in linea con quanto già pre-annunciato negli scorsi mesi, la Regione Lombardia ha stabilito tutta una serie di nuovi divieti di circolazione a Milano e dintorni per i veicoli più inquinanti che, di conseguenza, non potranno più accedere alle zone più trafficate della città (comprese l’Area B e l’Area C).

Entrando nei dettagli del provvedimento adottato, dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 le auto diesel Euro 3 ed Euro 4 oppure quelle a benzina con omologazione Euro 2 saranno interdette alla circolazione in tutti i centri abitati con più di 30.000 persone all’attivo, mentre nel capoluogo lombardo il divieto sarà esteso anche a tutti i veicoli a gasolio con propulsore a normativa Euro 5.

L’obiettivo? “Limitare le emissioni dei veicoli più inquinanti senza impedire la mobilità necessaria alle persone e tenendo presente le esigenze anche di chi, al momento, non è in grado di cambiare l’auto” come affermato dall’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo. Tutti coloro che avranno necessità di spostarsi ugualmente, tuttavia, potranno aderire al servizio MoVe-In che prevede l’installazione di un’apposita scatola nera che tiene monitorato il quantitativo di chilometri percorsi in tutta la Regione Lombardia.

Le soglie previste senza incorrere in sanzioni sono le seguenti:

Diesel Euro 4 – 1.800 km nell’Area B di Milano e 8.000 km in tutta la regione

– 1.800 km nell’Area B di Milano e 8.000 km in tutta la regione Diesel Euro 5 – 2.000 km nell’Area B di Milano

– 2.000 km nell’Area B di Milano Benzina Euro 2 – 600 km nell’Area B di Milano

E’ prevista inoltre una deroga temporanea fino al 31 marzo 2023 per tutti coloro che sono in possesso di un diesel Euro 4 ma che hanno già acquistato un’auto nuova usufruendo degli Ecoincentivi: in questo caso potranno continuare a circolare per via della sottoscrizione del relativo contratto di acquisto (siglato però prima dell’1 ottobre 2022) fino alla sostituzione del loro attuale veicolo.