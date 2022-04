Milano-Monza Motor Show 2022: tutto pronto per il 16-19 giugno!

La seconda edizione del MIMO si terrà in giugno e proporrà diverse novità agli appassionati, tra cui anche il Trofeo 1000 Miglia

A distanza di un anno dalla prima edizione, il Milano-Monza Motor Show è pronto a far divertire nuovamente tutti gli appassionati di automobili: il MIMO, questo l’acronimo della kermesse brianzola, sarà organizzato nel weekend del 16-19 giugno dove sono attesi oltre 50 marchi di auto e moto, i quali catalizzeranno l’attenzione sia nelle strade circostanti la città di Monza che sull’asfalto del celebre “Tempio della Velocità” – l’Autodromo Nazionale di Monza.

L’accesso all’evento avverrà attraverso il MIMO Pass, il quale permetterà di visitare tutte le aree della manifestazione nonchè di salire a bordo di diverse supercar durante i test drive previsti sul circuito lombardo. La partenza del Milano-Monza Motor Show 2022 è fissata con la “Première” del 16 giugno, vera e propria sfilata di automobili nella cornice di Piazza Duomo, alla quale seguirà non solo il passaggio della carovana della 1000 Miglia il 18 giugno… ma anche la partecipazione all’evento esclusivo “Trofeo 1000 Miglia” destinato a tutti i possessori di supercar (attuali e del passato).

Questo Trofeo vanterà tre città di partenza per gli appassionati, che poi termineranno la loro impresa tra le spettacolari curve del Tempio della Velocità: chi prenderà il via da Milano (per la precisione dalla sede ACI di Corso Venezia) attraverserà successivamente Via Monte Napoleone e Piazza Duomo, per poi riservarsi un posto alla sfilata davanti a Villa Reale di Monza e all’Autodromo brianzolo con tanto di giro lanciato cronometrato. I partecipanti da Torino, con appuntamento in piazza Vittorio Veneto, accenderanno l’entusiasmo in Via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello, mentre coloro che prenderanno vita da Varano de’ Melegari avranno il piacere di seguire la carovana ufficiale della 1000 Miglia fino alla volta di Monza.

Centro focale del Milano-Monza Motor Show 2022 e del Trofeo 1000 Miglia, quindi, sarà l’Autodromo Nazionale di Monza, definito dal suo Presidente Giuseppe Redaelli come “un impianto storico che rimane al passo coi tempi e continua a innovare, vero e proprio connubio tra classico e moderno che racchiude lo spirito della collaborazione e del Trofeo MIMO 1000 Miglia. Siamo entusiasti di poter ospitare quest’anno i numerosi collezionisti e appassionati che partiranno dalle sedi di Milano, Torino e Varano de’ Melegari, in un tour meraviglioso che saprà certamente dare spettacolo anche presso l’iconica piazza Duomo della città brianzola”.