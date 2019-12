Milano Monza Open Air Motor Show 2020: tutto quello che c’è da sapere

Dal Parco Valentino all'Autodromo di Monza: nel 2020 la kermesse automobilistica tricolore darà spettacolo nel mitico Tempio della Velocità con tante novità e diverse sorprese

Mancano sei lunghi mesi, ma tutto è ormai progettato nei minimi dettagli: dal 18 al 21 giugno 2020, infatti, la tradizionale kermesse del mondo automotive organizzata a Torino nel famoso Parco Valentino sposterà la sua sede per trasferirsi in una location altrettanto ricca di storia e passione. Si chiamerà Milano Monza Open-Air Motor Show e avrà nella capitale lombarda prima e nell’Autodromo Nazionale di Monza poi i suoi punti nevralgici: qui le case automobilistiche potranno esporre le loro novità, mentre in pista sfileranno le perle più importanti del motorsport, tra cui diverse monoposto di Formula 1 di ogni epoca.

PARATE, TEST DRIVE E MOLTO ALTRO

Con le novità e le sorprese che porterà in dote, il Tempio della Velocità saprà accontentare tutti gli appassionati di motori: in collaborazione con l’Historic Minardi Day, a Monza daranno spettacolo le più famose vetture della storia della F1, portate in pista da piloti ancora in attività, da ex-piloti e da collezionisti. Domenica 21 giugno, poi, sarà il turno dell’ACI Historic Grand Prix per le monoposto storiche, mentre nel paddock saranno allestite aree dedicate per rifarsi gli occhi con i modelli di punta dei vari brand automobilistici presenti.

Ma non è tutto, perchè il Milano Monza Open-Air Motor Show darà l’opportunità anche di effettuare una serie di test drive, che si svolgeranno su percorsi city e cross country nel Parco di Monza, sulla pista di Formula 1 e sul vecchio anello della Parabolica. Presente anche l’Experience Off-Road, dedicato agli amanti del fuoristrada che potranno toccare con mano le ultime novità del mondo 4×4.

Dulcis in fundo, la sezione “heritage”: curata dal collezionista Corrado Lopresto, proporrà una serie di auto classiche che hanno fatto la storia dell’industria automobilistica italiana, affiancate da una serie dei mezzi più importanti del mondo dei trasporti tra cui barche, aerei e moto storiche.

SFILATE, AUTO ELETTRICHE E GRAND PRIX

A Milano, invece, si terrà nella giornata di mercoledì 17 giugno l’esclusiva Milano President Parade, sfilata in movimento dove gli appassionati potranno ammirare diverse anteprime mondiali e italiane del mondo automotive. Il percorso si snoderà dal Castello Sforzesco fino a Piazza Duomo, dove queste bellezze a quattro ruote rimarranno in esposizione fino a tardi per poi ripartire in direzione Monza.

Nella capitale lombarda, inoltre, il Motor Show milanese darà spazio anche alle auto elettriche, con alcune presentazioni specifiche sulle motorizzazioni full electric, sulla micromobilità e sulle nuove tecnologie per il motorsport. Non mancheranno i test drive delle ultime novità, così come le esposizioni “City Life”, dove verranno presentate le vetture classiche più famose e iconiche assieme ad alcuni prototipi provenienti da collezioni private.

A Monza, invece, la festa proseguirà con il Gran Premio Parco Valentino: si tratta di un’ulteriore sfilata che, nel 2020, troverà nelle vie della città brianzola una nuova location, dove i 200 equipaggi tra supercar e prototipi scateneranno la passione del pubblico fino all’entrata in pista nel mitico Tempio della Velocità.

ORARI, BIGLIETTI E PREZZI

L’appuntamento con il Milano Monza Open-Air Motor Show è previsto dal 18 al 21 giugno 2020, con l’orario di apertura fissato per le 9:30 e quello di chiusura posticipato fino a mezzanotte di ogni giornata. I biglietti possono essere acquistati direttamente dal sito ufficiale: i prezzi partono da 20 Euro per lo standard e 15 Euro per il ridotto, che diventano rispettivamente 15 e 10 Euro per gli ingressi dopo le 19. E’ possibile anche acquistare l’abbonamento per il weekend e per l’intero evento, così come il Pass VIP con ingresso esclusivo in terrazza open bar e accesso alle tribune centrali dell’Autodromo.