Milano: nel 2023 distributori dotati di colonnine per auto elettriche

Se Rino Gaetano cantava “Il cielo è sempre più blu“, noi possiamo dire che “Milano è sempre più verde“. La città lombarda, infatti, ha deciso di dare il via a un’iniziativa lodevole nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile.

Milano prepara la rivoluzione green

Dall’1 gennaio 2023, infatti, nei distributori di carburante della città di Milano, non saranno presenti solamente le pompe di benzina e diesel, ma anche le colonnine per la ricarica dei veicolo elettrici. La normativa è stata inserita nel Regolamento per la qualità dell’aria approvato dal Consiglio comunale che ha stabilito anche le date per dare forma a questa iniziativa, per certi versi, innovativo. Entro l’1 gennaio 2022 i distributori esistenti dovranno presentare il progetto e avranno 12 mesi per completare l’istallazione. In caso di impossibilità tecnica nell’effettuare i lavori, le colonnine dovranno essere realizzate in un’area pubblica, sempre entro il primo gennaio 2023.