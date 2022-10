MiMo 2023 (16-18 giugno): il centro dell’evento sarà l’Autodromo di Monza

L'organizzazione del Milano-Monza Motor Show ha delineato il nuovo format dell'edizione 2023: ecco i dettagli più importanti

Da Milano a Monza, come recita il suo acronimo: l’edizione 2023 del MiMo è già prevista nel calendario dell’anno prossimo (16-18 giugno) ma è notizia di questi giorni la presentazione del suo inedito format, che sposta sul Tempio della Velocità brianzolo la sua base nevralgica dal quale far partire tutte le operazioni. Le novità introdotte cattureranno sicuramente l’interesse degli appassionati perchè si potrà diventare protagonisti con dei veri e propri test drive dinamici, i quali permetteranno di scendere su una pista altrimenti interdetta al traffico ordinario.

Coloro che prenoteranno la loro prova sulla piattaforma dedicata potranno quindi percorrere i 4 km previsti lungo l’Autodromo Nazionale di Monza, dove avranno l’opportunità di mettere alla prova l’auto prescelta lungo alcuni tratti di handling (anche con terreno dissestato) e in tre distinte chicane, delle quali una ricavata dalla mitica Parabolica che ha una pendenza di ben 45 gradi. Questi test drive copriranno la bellezza di dieci ore al giorno per tutta la durata dell’evento e si alterneranno con una serie di hot-lap riservati alle supercar e alle autovetture di categoria “premium”.

Ma non è tutto: l’edizione 2023 del Milano-Monza Motor Show, che accoglierà oltre cinquanta marchi di auto differenti, ridefinirà il concetto degli stand espositivi dislocati, stavolta, nel paddock del circuito, trasformandoli in veri punti d’incontro per gli appassionati. Sarà anche allestita un’area “Educational”, per la prova delle auto elettriche e ibride plug-in e del collegamento di quest’ultime alle colonnine di ricarica, e oltre alla parata inaugurale che darà il via all’evento verrà infine organizzato il Concorso d’eleganza MIMO 2023, nel quale si potrà decidere quale auto d’epoca merita di essere giudicata la più bella della kermesse milanese.