Mini Challenge 2022: tutto pronto per l’11° edizione con la categoria EVO

Il monomarca organizzato da Mini Italia è nuovamente pronto a far divertire gli appassionati: prima tappa il 2-3 luglio a Vallelunga

Sei appuntamenti tutti italiani, un nuovo format di gara e tre tipologia di vetture, per rendere ancora più avvincente l’azione in pista: anche quest’anno è giunto il momento di vivere le emozioni del Mini Challenge 2022, trofeo monomarca organizzato da Mini Italia che in questa stagione raggiunge l’11° edizione con davvero tante novità “sotto al cofano”.

Iniziamo dalle auto: per la prima volta il Mini Challenge 2022 introdurrà una nuova categoria, denominata EVO, che porterà in pista l’innovativa Mini John Cooper Works Challenge EVO – la più performante del gruppo grazie al suo motore 2.0 Twin Power Turbo da 306 cavalli con centralina dedicata (Life Racing), impianto frenante maggiorato e sospensioni ancora più rigide e affilate. Al suo fianco sono confermate le versioni Light e Pro: la prima è la “base di partenza” da 231 cavalli, mentre la seconda (il riferimento della stagione 2021) arriverà a 265 CV con cambio sequenziale a sei marce e peso ridotto di 40 kg.

Passando al regolamento, l’edizione 2022 del Mini Challenge porta come novità un diverso formato delle qualifiche: una nuova sessione di prove cronometrate, infatti, è stata inserita tra Gara 1 e Gara 2, al fine di permettere a tutti di avere la stessa chance di salire sul gradino più alto del podio. L’autore della pole position in questo turno, se riuscirà a ottenere anche il giro veloce della gara, riceverà inoltre un punto addizionale in Classifica Piloti.

Vediamo ora il calendario gare: il Mini Challenge 2022 inizierà formalmente nel weekend del 2-3 luglio sul circuito di Vallelunga, il quale sarà seguito due settimane più tardi dalla tappa del Mugello. Il 3-4 settembre sarà la volta dell’Autodromo di Imola, mentre il 16-17 settembre si farà ritorno a Vallelunga prima del round di Monza (8-9 ottobre) e del gran finale sull’Autodromo toscano del Mugello (22-23 ottobre).

La partecipazione al Mini Challenge 2022 prevede costi differenti (tutti esclusi IVA) a seconda della categoria di appartenenza. Vediamoli insieme riportando le cifre per le sole iscrizioni:

Categoria EVO : 4.000 Euro per il Campionato completo, 1.050 Euro per il singolo weekend di gara e 750 Euro per la singola gara

: 4.000 Euro per il Campionato completo, 1.050 Euro per il singolo weekend di gara e 750 Euro per la singola gara Categoria Pro: 2.000 Euro per il Campionato completo, 840 Euro per il singolo weekend di gara e 400 Euro per la singola gara

2.000 Euro per il Campionato completo, 840 Euro per il singolo weekend di gara e 400 Euro per la singola gara Categoria Academy (vettura Light): 1.500 Euro per il Campionato, 840 Euro per ogni weekend e 300 Euro per la singola gara.

Da ricordare che da queste cifre sono esclusi i turni di prove libere, che vanno acquistati a parte una volta raggiunto l’autodromo. Il totale da spendere per la partecipazione a tutto il Campionato è di circa 37.000 Euro, ma è previsto un montepremi totale pari a 80.000 Euro insieme al sostegno da parte di Mini Italia per tutti i giovani piloti Under 25 che correranno nella categoria Academy e che vorranno proseguire in futuro la loro carriera.