Mini Concept Aceman: il primo crossover 100% elettrico di casa Mini

Mini presenta uno studio che anticipa il futuro dei veicoli per il segmento delle utilitarie premium con trazione puramente elettrica e l’assenza di cromature e pelle, il tutto con un design completamente nuovo e digitalizzazione avanzata

La nuova famiglia Mini si allarga e la nuova arrivata si chiama Concept Aceman, il prototipo 100 % elettrico che pone l’accento sulle innovazioni tecnologiche e di design che secondo Mini definiranno il piacere di guida del futuro. Scopriamola insieme.

Mini Concept Aceman: le caratteristiche

Per la prima volta, la Mini Cooper con l’iconica carrozzeria a tre porte, che è stata costantemente reinterpretata nel corso dei suoi oltre 60 anni di storia, sarà affiancata da un modello crossover nella prossima generazione di modelli, un veicolo con una maggiore versatilità e un aspetto robusto. Mini Concept Aceman ha un design che rappresenta l’alba di una nuova era. Il principio della Charismatic Simplicity mette in evidenza l’essenziale, conferendo alle caratteristiche tipiche del design MINI un significato ancora più importante. Rimanendo fedele ai valori tradizionali del marchio, ma con passione per l’innovazione tecnologica, il nuovo design Mini crea un veicolo dal carattere emozionante, con un appeal futuristico e uno stile inconfondibile.

Un design funzionale a due volumi con sbalzi ridotti ricava il massimo spazio possibile per gli occupanti e i bagagli da una superficie minima. La Mini Concept Aceman ha quattro porte, un ampio bagagliaio e cinque posti a sedere racchiusi in una lunghezza esterna di 4,05 metri, una larghezza di 1,99 metri e un’altezza di 1,59 metri, il tutto con un design particolarmente contemporaneo. L’elemento della griglia del radiatore al centro del frontale del veicolo è circondato da superfici chiare, il cui profilo tradizionalmente esagonale è stato ulteriormente perfezionato in un contorno ottagonale. Il nuovo design è valorizzato dal bordo illuminato. L’illuminazione del contorno a LED in una tonalità di verde chiaro fornisce una firma luminosa di grande effetto sia durante la notte che durante il giorno. Anche i fari della Mini Concept Aceman presentano un profilo proprio, allontanandosi dalla classica forma rotonda.

Il distintivo design della Union Jack, che riconosce le radici britanniche del marchio, è visibile sia nella grafica dei fari posteriori che sul robusto portapacchi. I cerchi in lega leggera da 20 pollici riempiono gli ampi passaruota della MINI Concept Aceman. La sagoma triangolare al centro del cerchio, che conferisce alle razze profondità visiva e dinamismo, è una caratteristica grafica speciale che generalmente si nota solo a una seconda occhiata.

Anche l’abitacolo della Mini Concept Aceman è contraddistinto da un design ridotto con contorni puliti e dettagli curati. Combina una tecnologia innovativa con caratteristiche di design tipiche di Mini, ma interpretate in modo nuovo. Le superfici aperte e dolcemente curve nell’area dei pannelli delle porte e della plancia danno una generosa sensazione di spazio. Il grande tetto panoramico in vetro della MINI Concept Aceman offre un ambiente inondato di luce. La sua superficie vetrata è modellata dai montanti trasversali e diagonali del portapacchi, la cui struttura riprende il motivo della bandiera Union Jack, ricordandoci le origini del marchio quando guardiamo il cielo dall’interno. La plancia è un elemento di design piatto, simile a una barra sonora, che si estende per tutta la larghezza dell’abitacolo davanti ai sedili del guidatore e del passeggero anteriore.

L’inconfondibile display e l’esperienza operativa Mini raggiungono nuovi traguardi grazie alla reinterpretazione della nota interfaccia centrale. Mini è la prima casa automobilistica al mondo a presentare un display OLED circolare che occupa l’intera superficie dell’interfaccia centrale. La tecnologia OLED conferisce al display un aspetto particolarmente pregiato e permette di visualizzare forti contrasti e neri profondi. L’interfaccia utente presenta inoltre una visualizzazione grafica completamente nuova, un layout moderno e widget dal design accattivante. Il display e il sistema di controllo della vettura di serie si baseranno sull’ultima generazione del sistema operativo MINI, che per la prima volta si basa su uno stack software Android Open Source Project (AOSP).

Ciò consente un’espansione senza precedenti e particolarmente completa delle funzioni digitali del veicolo. Le sue superfici in tessuto a maglia morbida creano un’atmosfera moderna e accogliente nell’abitacolo della MINI Concept Aceman.

Il cruscotto è collegato tramite una struttura di supporto che, come il portapacchi, mostra il motivo della Union Jack, sottolineando nuovamente l’armonia tra design esterno e interno. Gli elementi cromati sono completamente assenti, non solo all’esterno della Mini Concept Aceman, ma anche all’interno. Al contrario, la struttura di supporto della plancia è punto di forza e di alta qualità dell’abitacolo, con il suo rivestimento iridescente che si abbina, ad esempio, al supporto del tetto.

Anche il volante della MINI Concept Aceman, come i sedili, i pannelli delle porte e tutte le altre superfici interne, è privo di pelle. La corona del volante è laminata con velluto verde scuro, per una sensazione particolarmente piacevole. I pulsanti multifunzione sono integrati in superfici tessili retroilluminate. La scritta “Aceman” e un robusto cinturino formano le sei razze del volante.

“La Mini Concept Aceman offre un primo assaggio di un auto completamente nuova, che colmerà lo spazio tra la Mini Cooper e la Mini Countryman nel futuro della famiglia di modelli – ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of the Mini Brand -. Questa concept car riflette il modo in cui MINI si sta reinventando per il suo futuro completamente elettrico e ciò che il marchio rappresenta: go-kart feeling elettrificato, un’esperienza digitale coinvolgente e una forte attenzione a un’impronta ambientale minima“.