Mini Cooper Sidewalk: la cabrio per godersi la primavera

La primavera è arrivata e Mini, per l'occasione, ha deciso di lanciare un'edizione limitata della sua Cooper Cabrio, chiamata Sidewalk e speciale in ogni suo dettaglio

Se amate le Cabrio per sfrecciare sulle strade con la sensazione del vento tra i capelli, allora la nuova creazione della Mini vi stupirà: il marchio tedesco, infatti, sta lanciando un’edizione speciale della sua Cooper Cabrio, chiamata Sidewalk e direttamente derivata dalla precedente Highgate. Siamo di fronte a un modello davvero esclusivo, dalla carrozzeria colorata per la prima volta con una vernice Deep Laguna che accentua le splendide superfici esterne dal carattere sportivo.

In alternativa si possono scegliere anche altri colori, spiccatamente metallizzati tra cui Midnight Black , White Silver, Enigmatic Black, Moonwalk Grey e Thunder Grey… ma il suo piatto forte è rappresentato dal tettuccio apribile in tessuto: dal nome Mini Yours Softtop, si tratta di una capote completamente automatica con grafica a freccia intrecciata che può essere aperta o chiusa in soli 18 secondi, l’ideale per respirare l’aria esterna portata dall’arrivo della primavera.

Il pacchetto offerto dalla nuova Mini Cooper Sidewalk è completato da cerchi in lega bicolore Scissor Spoke da 17 pollici, dalla scritta “Sidewalk” sulle cornici degli indicatori di direzione laterali e da interni curati nei minimi dettagli. Il battitacco è in alluminio spazzolato, i sedili sono in pelle Mini Yours Lounge Sidewalk colore antracite con cuciture a contrasto, mentre i tappetini sono specifici in velluto con bordi Dark Petrol e cuciture Energetic Yellow. Ma non è tutto, perchè nell’abitacolo trova spazio anche la modanatura retroilluminata del passeggero in Piano Black, il rivestimento della portiera in Dark Petrol e il volante sportivo in pelle con logo “Sidewalk”.

A richiesta, è possibile dotare la nuova Mini Cooper Sidewalk con il pacchetto Sidewalk Plus, che comprende fari e fendinebbia a LED, pacchetto luci interne, Mini Driving Modes, climatizzatore automatico, sedile passeggero regolabile e pacchetto portaoggetti.

Sul lato motorizzazioni, la nuova Mini Cooper Sidewalk mette a disposizione del cliente una gamma di tre propulsori a benzina TwinPower Turbo, abbinati al cambio manuale a 6 marce. Le edizioni previste per questo modello sono la One Cabrio Sidewalk, con il tre cilindri da 1.5 Litri da 102 cavalli, la Cooper Cabrio Sidewalk, con lo stesso motore ma da 136 cavalli, e la top di gamma Cooper S Cabrio Sidewalk con il quattro cilindri 2.0 Litri da 192 cavalli, equipaggiabile a richiesta con lo Steptronic a doppia frizione con sette rapporti (eventualmente azionabili con i paddle shift al volante).