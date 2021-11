Mitsubishi Delica trasformato in un EBR 105 Panhard di legno

Il progetto è stato realizzato dallo YouTuber ND - Woodworking Art che si è lasciato ispirare dal videogioco World of Tanks. Il risultato è sorprendete

Cosa fare di un vecchio Mitsubishi Delica dismesso? Rottamerlo? E perché mai quando potrebbe trasformarsi in un carro armato in legno per fare diventare adulti e bambini?

Da furgone a carro armato: che fine per questo Mitsubishi Delica

Di progetti bizzarri ve ne abbiamo raccontati parecchi attraverso questa pagine l’idea dello YouTuber ND – Woodworking Art, potrebbe finire se non sul podio, appena sotto. Il motivo è presto detto: ha deciso di prendere quello che restava di un vecchio furgone Mitsubishi Delica e l’ha trasformato nella riproduzione (anche abbastanza fedele) di un carro armato EBR 105 Panhard.

Ma le stranezze non sono certamente finite: questo mezzo un po’ furgone e un po’ cingolato, infatti, non è realizzato in lamiera o comunque metallo, ma ha una scocca in legno, visto che si ispira a un modello del videogioco World of Tanks, in cui padre e figlio battagliano proprio con un carro armato così.

Il risultato è sorprendete, soprattutto per la cura dei particolari, come ad esempio la doppia coppia di ruote centrali aggiuntive e la torretta con il cannone che non poteva proprio mancare. Ovviamente il mezzo non si presta per alcuna operazione militare, ma è comunque un bell’esempio di come una passione virtuale possa trovare uno sfogo reale. E se da un cannone vengono sparati solo sorrisi possiamo stare tranquilli.