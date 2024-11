Mobilità in abbonamento: Drivalia lancia il nuovo CarCloud

Drivalia, società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, annuncia il lancio del nuovo abbonamento CarCloud dedicato a Omoda 5, con cui mettersi al volante del SUV del brand del colosso asiatico Chery, senza i vincoli dell’acquisto. Si amplia così l’offerta dell’iconico abbonamento mensile all’auto ideato da Drivalia. CarCloud, che ha conquistato oltre 45.000 utenti in Italia, ha contribuito in modo significativo alla diffusione delle “subscription”, soprattutto tra i più giovani, che le considerano una soluzione di mobilità smart, flessibile e vantaggiosa.

Drivalia lancia il nuovo CarCloud

L’iniziativa è in linea con le recenti evoluzioni del mercato della mobilità. Entro il 2025 si prevede che, nei cinque principali mercati europei, l’8% di tutte le immatricolazioni di nuovi veicoli sarà basato su modelli di abbonamento, quota che potrebbe arrivare fino al 10%1. Destinato a clienti privati, liberi professionisti e aziende, il nuovo CarCloud Omoda 5 è sottoscrivibile online (su drivalia.com o su amazon.it) e presso i Drivalia Mobility Store, e può essere rinnovata fino a 12 mesi. Sarà inoltre possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, senza penali, una volta trascorsi i primi 30 giorni. Per abbonarsi, basta acquistare il voucher – al costo di 299€ – e convertirlo sul sito di CarCloud.

Una volta attivato l’abbonamento, sarà possibile prenotare il veicolo, ritirarlo e cambiarlo con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Drivalia Mobility Store abilitati. Il canone mensile – di 499€, che diventano 439€ per il primo mese grazie alla promo valida fino al 15 novembre – include 1.500 km al mese e tutti i servizi per guidare in totale libertà, tra cui polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono inoltre comprese 24 ore al mese del car sharing E+Share Drivalia, da utilizzare per i primi 3 mesi nelle città di Roma, Torino, Milano e Lione. La nuova formula di CarCloud dedicata a Omoda 5 sarà disponibile da subito in undici regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto).