Mobilize Duo protagonista al Salone di Monaco 2021

Duo, la vettura elettrica di Mobilize, marchio satellite del Gruppo Renault, sarà tra i modelli protagonisti della kermesse in programma dal 7 al 12 settembre

Il solo fatto che le fiere dedicate ai motori abbiano riaperto i battenti rappresenta una bella notizia, ma una volta varcate le porte d’ingresso, ognuno di noi si farà prendere dalla voglia di conoscere tutte le novità nel mondo delle quattro ruote. La prima edizione del Salone di Monaco, in programma dal 7 al 12 settembre, sarà la sede in cui verrà presentata la Mobilize Duo.

Mobilize Duo: le caratteristiche

Mobilize è un marchio satellite del Gruppo Renault, nato con l’obiettivo di studiare e sviluppare nuove soluzioni legate alla mobilità sostenibile, come ad esempio il car sharing che, almeno fino all’avvento della pandemia, era un fenomeno in continua espansione. Mobilize Duo con le sue dimensioni compatte e un impatto ambientale bassissimo ha due caratteristiche fondamentali per recitare un ruolo da protagonista.

La piccola vettura francese è 100% elettrica, può ospitare due persone e alle piccola dimensioni, contrappone un interessante sistema di connessione. Come se non bastasse, l’auto (di fatto l’erede della Twizy) è composta per il 50% da materiali riciclati e una volta arrivata a fine vita, il 95% delle sue parti può essere riciclato.