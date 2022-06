Mole Urbana: gamma da nove modelli in tre allestimenti – Sport GT, Comfort e Work

Il designer Umberto Palermo ha svelato la gamma completa del quadriciclo elettrico Mole Urbana, assieme a una one-off sportiva con motore V8 corredata di NFT

Dopo Citroen AMI e Opel Rocks-e, ora è il turno della Mole Urbana: l’ambiente cittadino dei nostri giorni ha bisogno di veicoli piccoli, agili e (ovviamente) elettrici, caratteristiche che incontrano le qualità del quadriciclo leggero che entrerà in produzione entro la fine dell’anno con il marchio “Mole Costruzione Artigianale”. Artefice e designer del progetto è Umberto Palermo, il quale ha presentato recentemente la versione definitiva della Mole Urbana in un evento a Torino insieme a una speciale roadster one-off sportiva con motore V8 che sarà conosciuta con il nome di “Franca“.

Mentre quest’ultima sarà un esemplare unico (in consegna al suo proprietario per il 2023) costruito con telaio tubolare in alluminio e carrozzeria in fibra di carbonio, la Mole Urbana sarà un modello di serie a tutti gli effetti definito da una gamma in nove versioni divise a loro volta in tre allestimenti specifici: Sport GT, Comfort e Work. Il primo, come suggerisce il nome, sarà il più sportivo, mentre il secondo sarà proposto in diverse varianti di carrozzeria chiamate nell’ordine Small, Corriera, Pick-up, Cabriolet e Roadster.

Specifico per i lavoratori professionisti che necessitano di un mezzo dalle dimensioni contenute il terzo allestimento Work, omologato come quadriciclo commerciale pesante e offerto nelle varianti Small, Max a singola cabina e Work a doppia cabina per il massimo spazio disponibile quando si tratta di effettuare le consegne dell’ultimo miglio in ambiente urbano.

Più piccola del 25% rispetto al prototipo che avevamo visto l’anno scorso grazie anche all’adozione di pneumatici da 14 pollici al posto di quelli da 18”, la Mole Urbana sarà apprezzabile dal pubblico con una colorazione “camouflage” durante il MiMo 2022 insieme alla one-off Franca. In questa occasione, inoltre, l’azienda torinese svelerà una collezione di NFT realizzata in collaborazione con SmartMETA di Onevo Group, acquistabile sulla piattaforma OpenSea e che permetterà al cliente di possedere un esemplare unico di immagine virtuale corredato da un codice identificativo esclusivo.