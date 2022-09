Monopattini elettrici: dovranno avere luci, freni e campanello per essere a norma!

Un nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale introduce alcune nuove regole per poter circolare con i monopattini su strada: ecco tutti i dettagli

Dopo una lunga attesa è arrivato finalmente il decreto ufficiale che stabilisce le nuove regole di omologazione destinate alla circolazione su strada dei monopattini elettrici: a partire dal prossimo 30 settembre 2022, infatti, i mezzi di questa categoria disponibili in commercio dovranno essere provvisti di un impianto frenante indipendente su entrambe le ruote, in modo che “possa agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote“.

Oltre a ciò, potranno essere venduti solamente quei monopattini elettrici equipaggiati con gli indicatori luminosi di svolta di colore giallo ambra (all’anteriore e al posteriore, ma se posizionati sul manubrio saranno sufficienti in numero di due), con una luce bianca (o gialla) anteriore e una rossa posteriore (entrambe fisse), con catadiottri gialli posti ai lati del corpo principale del veicolo e con catadiottri riflettenti rossi in coda. Previsto anche il campanello, vale a dire il segnalatore acustico che deve avere un suono “di intensità tale da essere percepito ad almeno 30 metri di distanza“.

Ricordiamo che i monopattini elettrici riconosciuti con marchiatura CE (prevista dalla direttiva europea n. 2006/42/CE) devono rispettare alcuni requisiti di costruzione tra i quali la lunghezza massima di 2 metri, la larghezza massima di 75 cm nel punto più largo (manubrio) e l’altezza di un metro e mezzo. Per quanto riguarda il motore, la sua potenza nominale non deve essere superiore a 0,50 kW e deve essere equipaggiato con un regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di 6 km/h per le aree pedonali e di 20 km/h negli altri casi. Da ricordare, infine, che i monopattini già in circolazione dovranno adeguarsi a queste nuove regole entro il termine ultimo del 1° gennaio 2024.