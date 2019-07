MotoGP 2019 GP di Germania: le dichiarazioni dei piloti per il Sachsenring

Ecco le parole di Marc Marquez, dei piloti Yamaha Maverick Vinales e Valentino Rossi e dei due ducatisti Dovizioso e Petrucci

A una sola settimana di distanza dallo scorso GP d’Olanda, il Mondiale di MotoGP 2019 è pronto a emozionare nuovamente con la prossima tappa iridata. Stiamo parlando del Gran Premio di Germania, che scatterà domenica su quello che è diventato il secondo “circuito di casa” per Marc Marquez: il Sachsenring. Dal 2013, infatti, il pilota spagnolo è il dominatore incontrastato di questa pista, dove si preparerà ad incrementare i suoi 44 punti di vantaggio nei confronti del rivale Andrea Dovizioso. Il forlivese, a sua volta, dovrà stare attento al compagno di squadra Petrucci, distante solo sette lunghezze, e alla prima guida della Suzuki Alex Rins, che vorrà certamente rifarsi dopo la caduta prematura ad Assen quando si trovava al comando.

MARQUEZ FAVORITO, MA…

“Abbiamo vissuto un buon fine settimana ad Assen e ora andiamo in Germania, dove i risultati mi darebbero ragione guardando le statistiche degli ultimi anni. Tutti dicono che sono il favorito perché ho vinto negli ultimi dieci anni, ma questo sport è imprevedibile e tutti avevano detto lo stesso ad Austin, dove poi sono caduto. Dunque, inizieremo solo a pensare al weekend come facciamo in ogni altra gara, lavorando duramente fin dal venerdì di libere”.

ROSSI IN CERCA DI RISCATTO

“Per noi questo non è un momento positivo, ma arriviamo al Sachsenring dove potremo riprendere da dove ci siamo fermati ad Assen. Sarà molto importante capire se i cambiamenti fatti per la gara di domenica scorsa saranno positivi anche in questo circuito. L’obiettivo è essere competitivi sin dall’inizio del primo turno di prove libere di venerdì”.

VINALES VUOLE RICONFERMARSI

“Il successo arrivato ad Assen ci ha dato tanta forza e confidenza per continuare a lavorare duramente, perchè è giunto nel momento in cui avevamo più bisogno. Arriviamo in Germania con la concentrazione al massimo e il desiderio di mostrare che quello che è avvenuto in Olanda non sia stata solo una coincidenza, ma il frutto di un grande lavoro. Il Sachsenring è un buon tracciato per noi, dove potremo confermare il nostro potenziale per lottare per il podio”.

DOVIZIOSO GIOCA LA CARTA DELLE GOMME

“Questo fine settimana ci attende una bella sfida: la configurazione del Sachsenring non è particolarmente favorevole alla nostra Ducati, ma il comportamento delle gomme Michelin potrebbe ribaltare le carte in tavola. Non mi aspetto sia facile battere i nostri avversari, e non solo Márquez, perché probabilmente anche le Yamaha e le Suzuki saranno competitive su un tracciato che gira in senso anti-orario e con così tante curve strette. In ogni caso dobbiamo tenere alta la concentrazione per concludere questa prima fase del Campionato su una nota positiva”.

PETRUCCI: OBIETTIVO PODIO

“Il Sachsenring non è la pista più adatta alla nostra Ducati: le variabili che potranno modificare la situazione a nostro favore saranno il meteo, che è spesso mutevole, e la gestione della gomma posteriore, che ad ogni giro viene utilizzata sulla spalla sinistra per oltre trenta secondi consecutivamente. Il mio obiettivo rimane comunque il podio, perché confermando le nostre prestazioni e restando costantemente tra i primi potremo continuare ad occupare i piani alti della classifica iridata”.