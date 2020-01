MotoGP, fuori Valentino Rossi da Yamaha, correranno Vinales e Quartararo

Valentino Rossi è alla sua ultima stagione con il team ufficiale Yamaha. Il 9 volte iridato verrà infatti sostituito dal giovane e talentuoso Fabio Quartararo

La notizia è ufficiale, nel 2021 saranno Fabio Quartararo e Maverick Vinales a portare in gara le Yamaha del Team Movistar in MotoGP. Valentino Rossi quindi, da cui ci si aspettava un rinnovo annuale o il ritiro nella prima parte della stagione, dovrà fare una scelta più radicale.

Molto probabilmente Yamaha ha voluto dare questa comunicazione prima che venga presentato, la prossima settimana, il team ufficiale per il 2020.

Il Dottore correrà la sua ultima stagione in MotoGP con i colori del team con il quale ha vinto 6 titoli mondiali nella massima classe e poi scegliere se continuare con l’ottimo team satellite a fianco di Franco Morbidelli (o magari il fratello Luca Marini) o ritirarsi, sempre che non decida (possibilità assai remota) di trovare un accordo con Suzuki.

Dopo un 2019 che può essere paragonato (negativamente, purtroppo) al biennio in Ducati, Rossi si prepara alla sua 22° stagione nel motomondiale alla soglia dei 41 anni. Velocità, esperienza e talento non mancano a Valentino, anche se Marc Marquez sembra sempre più lontano dagli altri piloti in griglia e la Ducati si gioca con Honda il titolo di miglior moto del lotto.

Il prossimo appuntamento con la MotoGP è per i tre giorni di test di Sepang, ai quali seguiranno altri tre giorni in Qatar in vista della gara d’apertura a Doha, che potrebbe essere l’ultima dell’era Rossi.