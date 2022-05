Motor Valley Fest 2022: dal 26 al 29 maggio i motori tornano a ruggire in Emilia-Romagna!

Dal 26 al 29 maggio la città di Modena ospiterà la quarta edizione del Motor Valley Fest, evento unico dedicato a tutti gli appassionati di motori

Tutto pronto per la quarta edizione del Motor Valley Fest, grande evento a tema motori che prenderà vita dal 26 al 29 maggio: centro della kermesse che esalterà le eccellenze del nostro automotive sarà la città di Modena, supportata da tanti altri capoluoghi dell’Emilia-Romagna dove verranno organizzati workshop e conferenze, mostre speciali con supercar del presente e del passato e proiezioni di video, tra i quali anche il Gran Premio di Montecarlo del Mondiale di F1 2022 presso il Museo Enzo Ferrari di Modena.

Andiamo con ordine: le opportunità messe sul piatto dal Motor Valley Fest 2022 sono veramente tante e includono innanzitutto la splendida esposizione di vetture supersportive presso il Cortile d’Onore di Palazzo Ducale a Modena, dove potranno essere ammirate diverse Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani e Dallara. In Piazza Matteotti, invece, la protagonista sarà la EB110 della Bugatti Automobili di Campogalliano, seguita dalla Pagani Huayra BC e dalle Formula Junior in quel di Formigine nonchè dal “Concours d’Elegance di Salvarola Terme” presso Fiorano Modenese.

Per quanto riguarda le mostre, il Motor Valley Fest 2022 diventerà la migliore occasione per visitare l’esposizione Ferrari Forever presso il Museo Enzo Ferrari, così come gli eventi dedicati a Gilles Villeneuve presso la città di Maranello. Non dimenticatevi ovviamente il Museo Ducati, il MUDETEC (Museo delle tecnologie Lamborghini) e gli eventi promossi dall’Autodromo di Modena, dove si potrà partecipare alle prove su pista denominate “PenskeCars Test Drive Experience”.

Saranno numerosi anche i workshop organizzati sui temi dell’eco-sostenibilità del mondo automotive, alla pari delle iniziative per le famiglie e i bambini: in area Palamolza a Modena, per esempio, ACI Modena organizzerà delle gare con go-kart elettrici, mentre ai Musei Ferrari di Modena e Maranello verranno esposte delle simpatiche auto a pedali storiche. In tema di sicurezza stradale, infine, la Polizia Municipale di Formigine collaborerà con l’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada per far capire ai più giovani l’importanza di rispettare le regole del CDS alla guida di monopattini e biciclette (anche elettrici).