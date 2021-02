Coronavirus: spostamenti tra regioni bloccati fino al 25 febbraio

La preoccupazione dovuta alle numerose varianti del Covid-19 ha convinto il Governo a posticipare la riapertura degli spostamenti tra le regioni

In molti speravano nella data del 15 febbraio, per la quale gli impianti sciistici avrebbero ripreso la loro normale attività e lo spostamento tra le regioni italiane sarebbe tornato libero senza tutte quelle limitazioni che ci hanno accompagnato negli scorsi mesi invernali. Le ultime decisioni prese dal neo-eletto Governo Draghi, invece, hanno imposto un’ulteriore marcia indietro, a fronte di una crescente preoccupazione causata dalle nuove mutazioni del Coronavirus presenti nel nostro Paese.

Attraverso un apposito Decreto Legge, quello del 12 febbraio, il nuovo Governo Draghi (sostenuto dalle previsioni del Comitato Tecnico Scientifico) ha prorogato lo stop degli spostamenti per altri dieci giorni, quindi fino al 25 febbraio, con un’ulteriore possibilità di estensione fino al prossimo 5 marzo quando scadrà l’ultimo DPCM del 14 gennaio firmato dall’ex-Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

L’eventualità che tutto rimanga fermo fino all’inizio del mese prossimo (impianti sciistici compresi) è davvero elevata, perchè a quanto pare la pandemia da Covid-19, nonostante la sua recente attenuazione per via delle limitazioni natalizie, non accenna ad arrestarsi nè tantomeno a calare in maniera consistente. Cosa ci aspetterà in futuro? Per il momento tutti fermi entro i propri confini regionali, salvo i “soliti” motivi di lavoro, necessità e urgenza.