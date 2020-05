Multe: stop alle proroghe, si torna allo sconto del 30% entro 5 giorni

A causa della confusione generata dai vari decreti nazionali e regionali, il Governo ha deciso di annullare la proroga di 30 giorni per ottenere lo sconto del 30% in caso di notificazione di una multa

Tutto d’un tratto… dietrofront! Se fino a ieri era possibile pagare una sanzione in misura ridotta del 30% entro 30 giorni dall’avvenuta notifica, da oggi la normativa in questione torna ai tempi pre-Coronavirus: da 30 giorni di tempo, quindi, si potrà ottenere lo sconto del 30% entro i canonici 5 giorni di tempo, proprio come una volta.

Come mai questo “ritorno al passato”? Benchè l’allungamento dei tempi per pagare una contravvenzione in misura ridotta fosse contenuto nel Decreto Rilancio, il Governo ha fatto sapere che la confusione che si è generata dall’introduzione di nuovi decreti legge, ordinanze regionali e simili ha reso molto più difficile definire un “modus operandi” uguale per tutti. Di conseguenza, la decisione è stata quella di tornare alla “vecchia normativa”, che troverà applicazione non solo sulle violazioni del Codice della Strada… ma anche ogni qualvolta si infrangano le regole introdotte con i recenti DPCM. Il nostro consiglio? Se prendete una multa, pagatela subito!