Mustang Mach-E, il primo SUV elettrico di Ford

Si chiama Mustang Mach-E il primo SUV elettrico della storia di Ford, in arrivo in Italia nel 2020

Leggi Mustang Mach-E e ti aspetti una sportiva 2+2 per bruciare i semafori e invece… macchè! Ford si prepara a presentare il primo SUV elettrico della propria storia in occasione del Los Angeles Auto Show 2019, in programma dal prossimo 18 novembre. Le informazioni sono ancora poche, anche se sembra che le prenotazioni online della vettura verranno accolte (per il mercato statunitense) immediatamente dopo la presentazione.

La Mustang Mach-E infatti potrà essere prenotata nella sua Launch Edition attraverso una piattaforma online dedicata al prezzo di 500$. Questa mossa segna l’ingresso di Ford nel mondo dell’elettrico in un mercato che -quello di casa- è ormai pronto ad accogliere il cambiamento. Questo soprattutto grazie al lavoro di Tesla (che per gli azionisti vale più del marchio dell’Ovale), capace di portare gli americani ad acquistare più auto elettriche che col cambio manuale.

L’attesa, ormai, è quasi finita.