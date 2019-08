Netflix e YouTube in streming sulle Tesla

Grazie a Tesla sarà possibile guardare video, film e serie tv direttamente in auto, ma a una condizione: che questa sia in sosta e con motore spento

Importante novità in arrivo in casa Tesla: presto sarà possibile vedere sul cruscotto della vetture lo streaming di YouTube e Netflix. A dirlo è Elon Musk che tramite un post sul suo profilo Twitter ha annunciato la possibilità di vedere video, film e serie tv in auto, a patto che questa sia in sosta e con motore spento.

Il cinema arriva sulle auto Tesla

Siamo davanti a una svolta significativa. in un mondo sempre più digitalizzato e in cui tutto accade “live” sarà possibile portarsi in viaggio la propria serie tv o il proprio film preferito. La novità sta nel fatto che i vari contenuti non saranno più disponibili solamente sui soliti device (laptop, smartphone o tablet) ma addirittura in auto, grazie a Tesla che ha annunciato la possibilità di accedere a YouTube e Netflix dal cruscotto, a patto che la vettura su cui si sta viaggiando sia ferma in sosta e col motore spento. Le Tesla diventeranno dei piccoli cinema, grazie al confort dei sedili e all’audio surround. Il passo successivo sarà quello di rendere questi servizi sempre disponibili, ma sarà possibile solo quando la guida autonoma sarà una realtà regolamentata al 100%.