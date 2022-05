Nigel Mansell mette all’asta le sue F1: c’è anche la Williams del “passaggio” a Senna

L'ex Campione del Mondo di Formula 1 ha venduto per nove milioni di Euro la Williams FW14 del 1991 e la Ferrari 640 del 1989

Proprio come ha fatto Sebastian Vettel l’anno scorso, ora anche un altro Campione di Formula 1 ha deciso di vendere le sue amate monoposto con le quali ha condiviso gioie e dolori, vittorie ma anche amare sconfitte. Qualche giorno fa in quel di Monte Carlo, infatti, il celebre Nigel Mansell ha concretizzato il “passaggio di consegne” della prima Williams FW14 del 1991 e della Ferrari 640 del 1989, soprannominata affettuosamente “La Papera” per il suo muso anteriore sostanzialmente piatto e per l’alettone aderente al suolo.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale RM Sotheby’s, che ha curato entrambe le aste, la Williams è stata venduta per 4 milioni e 55.000 Euro mentre la Ferrari (la prima ad introdurre in Formula 1 il cambio automatico al volante) per 3.605.000 Euro. Sicuramente un bel bottino per il “Baffo” più veloce d’Inghilterra, che però avrà dovuto lottare con le proprie emozioni nel lasciare andare due tra le vetture più iconiche che abbia mai guidato quando era un pilota.

Ricordiamo, infatti, che la Ferrari 640 fu la sua primissima Rossa dopo quattro anni (di cui due terminati da vice-Campione del Mondo) di collaborazione con il reparto corse di Sir Frank, mentre la Williams FW14 è stata la monoposto che tutti ricordano per il celebre “passaggio” dato ad Ayrton Senna durante il Gran Premio di Gran Bretagna del 1991, perchè ormai rimasto senza benzina. Se volete dare un’occhiata a quanto sono belle queste vetture, vi consigliamo di sfogliare le foto presenti in gallery: buona visione!