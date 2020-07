Nissan Ariya 2021: svelato il nuovo crossover coupè 100% elettrico

Presentata via web al Pavillon di Yokohama, sarà un crossover coupé dalle linee non convenzionali che vuole diventare il punto di riferimento del marchio Nissan: ecco a voi la Ariya!

In vista dell’apertura ufficiale il prossimo 1° agosto, Nissan ha voluto inaugurare il Pavillon di Yokohama con la presentazione web di un nuovo modello che arricchirà la sua gamma a zero emissioni: si tratta della Ariya, crossover coupè il cui debutto sul mercato è previsto nel 2021. Si tratta di una vettura che vuole rompere drasticamente con gli stilemi del passato, puntando tutto su un design innovativo e su una tecnologia di bordo al top delle possibilità attuali. Senza dimenticare la powertrain, snocciolata in cinque versioni con potenze variabili tra 256 e 464 cavalli per un’autonomia massima che oscilla tra 340 e 500 km. Ma andiamo con ordine.

NISSAN ARIYA 2021: DESIGN CHE FARA’ TENDENZA

A un primo colpo d’occhio ciò che si percepisce dalla Nissan Ariya è la sua estrema somiglianza all’omonima concept car del 2019: le linee sono sinuose e armoniche e mettono in luce un frontale con cofano alto e con lo “shield” (cioè la mascherina) a forma di V e privo del fregio cromato, che poi si estende sui lati includendo il rinnovato logo del brand giapponese, per la prima volta illuminato da venti luci a LED. La stessa tecnologia è impiegata per i gruppi ottici anteriori, mentre al posteriore trovano spazio dei proiettori che, quando la vettura è spenta, si “mimetizzano” nel fascione nero.

Ben evidente anche il design del tettuccio, che connette il parabrezza anteriore con il lunotto posteriore in una forma curvilinea e dinamica che termina con un piccolo spoiler. Lateralmente, invece, i parafanghi creano lo spazio per i cerchi, da 19 o 20” con design ottimizzato per migliorare l’efficienza aerodinamica del veicolo. Per quanto riguarda le dimensioni, invece, la Ariya è lunga 4,59 metri, larga 1,85 metri e alta 1,66 metri, con un passo di 2,78 metri.

NISSAN ARIYA 2021: INTERNI ESSENZIALI

Passiamo agli interni: l’abitacolo della Nissan Ariya si contraddistingue subito per una pulizia estrema, con comandi e strumenti ridotti all’essenziale. La plancia, a sviluppo orizzontale, lascia spazio a uno stile minimalista dove gli unici strumenti a disposizione del guidatore, attivabili “a sfioramento”, sono la regolazione del climatizzatore e lo sbrinamento di parabrezza e lunotto. Centralmente, poi, trova spazio il cruscotto digitale con schermo da 12,3”, che integra un sistema infotainment con tecnologie di connettività integrate, le quali rendono possibile il controllo di alcune funzioni del veicolo da remoto.

Tra queste l’avviamento della Ariya tramite smartphone, la memorizzazione specifica per utente delle regolazioni dei sedili (a Zero Gravity con ingombri ridotti), del volante e della consolle centrale. A questo si aggiunge la presenza dell’head-up display e dell’assistente virtuale richiamabile attraverso i comandi vocali e attivabile grazie al comando “Hey Nissan”. I passeggeri, sulla Nissan Ariya, troveranno l’abitacolo particolarmente spazioso, grazie a un nuovo pianale completamente piatto che ottimizza l’ambiente a disposizione.

NISSAN ARIYA 2021: PROPILOT E ASSISTENZA A 360°

Per quanto riguarda la tecnologia di bordo, la nuova Nissan Ariya sarà equipaggiata con diversi sistemi di assistenza alla guida, tra i quali il pacchetto ProPILOT con funzione avanzata Navi-Link già previsto sulla Leaf. In questo modo ogni volta che si metterà al volante, il guidatore riceverà un’assistenza a 360 gradi, in base ai limiti di velocità e al percorso che si sta affrontando. Un esempio? Se la regolazione adattiva della velocità è attiva, la Ariya rallenterà automaticamente in prossimità di incroci o curve pericolose, grazie ai dati ottenuti attraverso il navigatore. Non mancano, inoltre, le funzioni di parcheggio automatico e del Nissan Safety Shield, così come tre modalità di guida: Eco, la più economica, Standard e Sport, la più brillante e divertente.

NISSAN ARIYA 2021: CINQUE VERSIONI CHE ACCONTENTANO TUTTI

A livello di powertrain, la nuova Nissan Ariya sarà lanciata sul mercato in cinque distinte versioni: quella di base offrirà la trazione anteriore e un pacco batterie da 63 kWh, capace di lavorare con un motore elettrico da 256 cavalli e 300 Nm di coppia per un’autonomia di 360 km nel ciclo di utilizzo WLTP. Si passa poi alla variante con batterie da 87 kWh, che spinge la potenza a quota 285 cavalli e l’autonomia a 500 km, la quale è affiancata da tre allestimenti con trazione integrale a quattro ruote motrici e-4ORCE.

Anche in questo caso esiste la versione di base da 63 kWh, con un propulsore da 328 CV e 560 Nm di coppia che permettono un’autonomia con una singola ricarica pari a 340 km. Si sale poi alla versione da 87 kWh (360 CV e 460 km) e alla variante più prestazionale chiamata, appunto, Performance: questa può contare su un’unità da 464 cavalli e 600 Nm di coppia, che stacca lo 0-100 km/h in soli 5,1 secondi e dichiara un’autonomia complessiva di ben 400 km.