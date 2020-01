Nissan e Uber: patto per la mobilità a zero emissioni a Londra

Nissan e Uber hanno firmato un accordo per la consegna di 2.000 Leaf 100% elettriche da mettere a disposizonede dei conducenti che utilizzano l’app a Londra. Entro il 2025, Uber punta ad avere solo veicoli elettrici nella propria community londinese

Nissan e Uber hanno siglato un accordo per favorire l’introduzione della mobilità a zero emissioni tramite 2.000 Nissan Leaf 100% elettriche destinate ai conducenti che utilizzano l’app nella città di Londra.

Nissan e Uber: un futuro insieme e sempre più green

Il progetto che vede coinvolte Nissan e Uber è davvero interessante. Le Leaf da 40 kWh, prodotte a Sunderland e con un’autonomia di 270 chilometri con una sola carica, verranno messe a disposizione nel quadro del Clean Air Plan di Uber. L’accordo aiuterà Uber a realizzare l’obiettivo che si era prefisso di raggiungere per il 2025: avere solo veicoli elettrici nella propria community londinese composta da circa 45.000 conducenti.

Lanciato a gennaio 2019, il Clean Air Plan di Uber punta a contrastare l’inquinamento atmosferico con l’introduzione di una “tassa sull’aria”: per tutte le corse londinesi è prevista una maggiorazione di 15 penny al miglio che aiuterà i conducenti a sostenere i costi per passare all’elettrico. Nel primo anno Uber ha raccolto più di 80 milioni di sterline per supportare l’iniziativa, ma nel giro di pochi anni prevede di superare i 200 milioni.

Grazie al Clean Air Plan, i conducenti risparmieranno in media 4.500 sterline sui costi per il passaggio a un veicolo elettrico, a seconda dei chilometri percorsi. Una volta che il conducente avrà adottato un veicolo 100% elettrico, la tassa sull’aria servirà a supportare i costi di esercizio e di gestione. Nel primo anno del Clean Air Plan di Uber sono state 900.000 le corse a bordo di veicoli elettrici: un aumento di oltre il 350% rispetto all’anno precedente.

Oggi sono più di 500 i conducenti che ogni settimana utilizzano veicoli elettrici a zero emissioni. “Attraverso l’innovazione e la collaborazione, aziende come Nissan e Uber possono affrontare le sfide della mobilità urbana, migliorando al tempo stesso la qualità dell’aria nelle grandi città. I passeggeri apprezzeranno la marcia più silenziosa offerta dalla guida 100% elettrica, ma anche ciclisti, pedoni e gli altri utenti della strada beneficeranno della propulsione a zero emissioni“, ha dichiaro Andrew Humberstone, Managing Director di Nissan Motor. “Entro il 2025, il nostro obiettivo per Londra è quello di avere all’interno dell’app solo conducenti che utilizzano veicoli elettrici. La partnership con Nissan segna un importante passo avanti nel raggiungimento di questo traguardo. Il sindaco di Londra è un sostenitore delle misure a beneficio della qualità dell’aria e noi di Uber siamo fieri di aiutarlo a trasformare la sua visione in realtà”. gli ha fatto eco Jamie Heywood, Regional General Manager di Uber per l’Europa settentrionale e orientale.