Nissan IMk: la city car compatta, elettrica e intelligente

Dal Giappone arriva Nissan IMk, il concept che unisce, in un’auto compatta, il design elegante, tecnologie all’avanguardia e l’accelerazione potente dei veicoli elettrici, dando vita a un veicolo urbano di qualità superiore. L’auto 100% elettrica mostra la nuova direzione del design di Nissan e promuove la Nissan Intelligent Mobility, la visione Nissan su come i veicoli sono alimentati, guidati e integrati nella società.

Nissan IMk: parola d’ordine tecnologia

I progettisti e gli ingegneri di Nissan hanno preso in esame il segmento delle city car e come queste si integrano nelle nostre città. Il risultato è il concept IMk. Il look e le proporzioni di Nissan IMk riflettono un’estetica minimalista, basata sulla filosofia di nuova concezione Nissan, chiamata Timeless Japanese Futurism, letteralmente Futurismo giapponese senza tempo. Adottando la natura stilizzata del design tradizionale giapponese, gli esterni si distinguono per le loro linee fluide.

Motivi giapponesi accuratamente applicati aggiungono un tocco di rifinitura. Immerso nello schema cromatico Akagane, dal colore rosso ramato, il concept è un omaggio agli artigiani che hanno plasmato il rame in opere d’arte funzionali. L’abitacolo di Nissan IMk è un nuovo tipo di “spazio”, che richiama l’ambiente delle lounge. Le sedute propongono uno spazio accogliente e rilassante, su cui i passeggeri avranno l’impressione di sedersi su di una nuvola.

Il cruscotto e le sezioni di porta sono ricoperti con materiali dai toni chiari. Le note di colore in stile Akagane su quadro strumenti, porte e volante aggiungono luminosità all’interno e una sensazione gradevole al veicolo. Nelle portiere sono presenti inserti in legno che rimandano alla tecnica di falegnameria giapponese detta kigumi, capace di donare un senso di calma interiore. Questi dettagli sono evidenziati da una speciale illuminazione. I tappetini di color caffè scuro con filamenti intessuti di fibra metallica contribuiscono a creare un’atmosfera intima e rilassante.

Oltre al pulsante Start e al cambio, il cruscotto del concept IMk è privo di comandi fisici. Entrati nella vettura, i comandi e le impostazioni per il comfort dell’abitacolo sono visualizzati con icone soft illuminate all’interno della finitura Akagane. Importanti informazioni per il conducente, come velocità del veicolo e indicazioni del navigatore, compaiono a “mezz’aria” tramite un display prism senza cornice. Le informazioni personalizzate sono visualizzate tramite schermate olografiche. L’illuminazione interna imita lo schema a colori del display prism, a seconda dei contenuti visualizzati. Quando viene utilizzata la superficie touch, ad esempio per scorrere una mappa, lo schermo è attraversato dall’immagine di uno stormo di uccelli. Un occhio attento può notare un lieve motivo ispirato ai volatili sul prism, alludendo a come questo tipo di display possa prendere vita.

Nissan IMk: il motore è tutto nuovo

Realizzata su una nuova piattaforma EV, la Nissan IMk nasce per offrire un’alternativa puramente elettrica per i clienti che desiderano un veicolo compatto adatto per la città. Il funzionamento estremamente silenzioso del concept e il baricentro basso permettono ai viaggiatori di godere di un’esperienza di guida fluida e solida allo stesso tempo. Il motore elettrico offre un’accelerazione eccellente e un elevato livello di risposta, efficace per un traffico con continui arresti e ripartenze o anche per ripide pendenze. Grazie al Nissan Intelligent Integration, IMk offre agli occupanti una costante e ininterrotta connettività grazie alle tecnologie più avanzate.

Un conducente può collegarsi al veicolo con uno smartphone per autenticare la propria identità, applicare automaticamente impostazioni personali (come posizione del sedile, illuminazione interna e comandi del clima) e pianificare il proprio percorso. Prima di partire per un viaggio, IMk informa il conducente del miglior orario di partenza tramite smartphone, considerando delle variabili come ad esempio lo stato del traffico. Una volta arrivati a destinazione, il veicolo può parcheggiare in autonomia, per poi integrarsi con il sistema energetico domestico e sfruttare la capacità della batteria per bilanciare le esigenze energetiche domestiche grazie a Nissan Energy Share (Vehicle-to-Home). Durante gli spostamenti, gli occupanti possono sfruttare la tecnologia Invisible-to-Visible (I2V).