Nissan Note 2021: la e-Power AWD ibrida da 22.100 Euro

La terza generazione di Nissan Note è per ora disponibile solamente in terra giapponese e potrà contare su una motorizzazione ibrida plug-in da 114 CV e 280 Nm di coppia massima

Il marchio Nissan ritorna nel segmento delle berline compatte con la nuova generazione (la terza) della Note: una vettura al momento presentata esclusivamente per il mercato asiatico e che sarà commercializzata in due versioni elettrificate, la prima delle quali già disponibile in Giappone. Con il nome di Note e-Power AWD, la nuova compatta si è aggiornata sia nell’estetica che, soprattutto, nella meccanica, portando sotto i riflettori una dotazione davvero molto interessante sotto tutti i punti di vista.

A livello di design la nuova Note 2021 è subito riconoscibile per un frontale con griglia anteriore più imponente, al fianco della quale sono ora posizionati degli inediti gruppi ottici a tecnologia a LED che tendono a proseguire verso le fiancate. Il posteriore, invece, presenta un taglio molto pronunciato, che termina con uno spoiler spiovente sotto il quale trova spazio una lunga barra orizzontale con il tradizionale logo Nissan a lettere e i fari posteriori di ultima generazione. Per quanto riguarda l’abitacolo, la Note e-Power AWD porta in scena un volante rivisto, i sedili Zero Gravity e un inedito sistema infotainment con ProPilot e NaviLink.

Il vero punto di forza di questa vettura, tuttavia, è il suo motore: la e-Power AWD è stata equipaggiata con una powertrain ibrida provvista di propulsore benzina 1.2 Litri HR12DE associato a due unità elettriche, posizionate rispettivamente sull’assale anteriore e su quello posteriore. Rispetto ad altre vetture dello stesso segmento, la Note potrà però fregiarsi di sfruttare il benzina aspirato come “generatore” per la ricarica delle batterie, ottenibile anche attraverso il classico sistema della frenata rigenerativa.

Se confrontata con il precedente modello, i dati forniti da Nissan riportano un aumento molto cospicuo delle prestazioni, che elevano la Note e-Power AWD ai valori di 114 cavalli e 280 Nm di coppia massima. Questa versione, inoltre, sarà affiancata nel corso del 2021 anche da una variante full electric a trazione integrale, di cui però non abbiamo alcun riferimento certo. Per quanto riguarda la e-Power AWD, invece, i clienti giapponesi potranno ordinarla in tre allestimenti diversi con un prezzo in partenza a listino da 22.100 Euro.