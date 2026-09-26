Nissan Pixo 2026: nuova city car elettrica con 259 km di autonomia

Nissan Pixo è la nuova city car elettrica di segmento A sviluppata per il mercato europeo. Compatta nelle dimensioni e pensata soprattutto per l’utilizzo urbano, offre fino a 259 km di autonomia e introduce una batteria LFP, utilizzata per la prima volta su un modello Nissan in Europa.

Tra le principali caratteristiche figurano la ricarica rapida DC da 50 kW, il caricatore AC da 11 kW, i sedili posteriori scorrevoli e un sistema di infotainment con Google e Gemini AI integrati. La produzione sarà affidata allo stabilimento Renault di Novo Mesto, in Slovenia, mentre le prime consegne sono previste all’inizio del 2027.

Nissan Pixo 2026: autonomia fino a 259 km e ricarica rapida

Nissan Pixo dichiara un’autonomia fino a 259 km, pensata per coprire gli spostamenti quotidiani in città e i tragitti extraurbani di breve e media percorrenza. La batteria utilizza celle al litio-ferro-fosfato (LFP), una tecnologia adottata per la prima volta da Nissan su un modello destinato al mercato europeo.

La ricarica rapida in corrente continua raggiunge una potenza massima di 50 kW e consente di passare dal 15% all’80% della capacità della batteria in 28 minuti. Di serie su tutta la gamma è prevista anche la ricarica in corrente alternata a 11 kW, utilizzabile, ad esempio, tramite wallbox domestiche o punti di ricarica pubblici compatibili.

Nissan Pixo 2026: dimensioni compatte e bagagliaio da 356 litri

Con una lunghezza di 3.796 mm e una larghezza di 1.790 mm, Pixo rientra nel segmento delle city car e punta su dimensioni contenute per agevolare gli spostamenti e le manovre nei centri urbani.

L’abitacolo può ospitare fino a quattro adulti e dispone di sedili posteriori scorrevoli, che permettono di modulare lo spazio a disposizione per passeggeri e bagagli. La capacità del vano di carico raggiunge 356 litri, comprendendo i 50 litri riservati ai cavi di ricarica, ai quali si aggiungono 18 litri distribuiti nei vani portaoggetti dell’abitacolo.

Nissan Pixo 2026: il design della nuova city car elettrica

Lo stile esterno introduce una nuova interpretazione del linguaggio Nissan dedicato ai veicoli elettrici compatti. La carrozzeria adotta proporzioni squadrate, superfici semplici e gruppi ottici caratterizzati da elementi grafici ispirati ai pixel.

Tra i dettagli compaiono alcuni riferimenti nascosti, come il numero “23”, associato alla pronuncia giapponese “Ni-San”, e il disegno del paraurti anteriore che richiama un volto robotico. La gamma colori comprende anche le tinte Wonder Purple e Gear Blue.

Secondo Masato Koyama, Lead Exterior Designer di Nissan Global Design, il progetto ha cercato di combinare dimensioni esterne contenute con un abitacolo spazioso e funzionale, ponendo particolare attenzione alle esigenze di utilizzo nelle città europee.

Nissan Pixo 2026: Google e Gemini AI nell’infotainment

La dotazione tecnologica comprende un sistema di infotainment con Google integrato e Gemini AI, utilizzabile attraverso comandi vocali per gestire navigazione, comunicazione e intrattenimento. Gemini è disponibile in 16 lingue e può utilizzare la cronologia delle conversazioni per adattare progressivamente alcune risposte alle preferenze dell’utente.

A bordo sono presenti un quadro strumenti digitale da 7 pollici e un touchscreen centrale da 10 pollici. Tramite l’app MyNissan e i servizi connessi è inoltre possibile gestire alcune funzioni del veicolo e monitorare la ricarica.

Tra le tecnologie disponibili figura anche il Face ID, che riconosce il conducente e richiama automaticamente le relative impostazioni personalizzate.

Nissan Pixo 2026: motore elettrico da 60 kW e One Pedal

Il motore elettrico sviluppa una potenza massima di 60 kW, mentre il diametro di sterzata di 9,9 metri è pensato per facilitare le manovre negli spazi urbani.

Pixo dispone inoltre della funzione One Pedal, che permette di accelerare, rallentare e arrestare il veicolo modulando principalmente il pedale dell’acceleratore, riducendo la necessità di utilizzare il freno nelle situazioni caratterizzate da frequenti fermate e ripartenze.

Sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida sono previsti, tra gli altri, il Cruise Control Adattivo con Stop & Go, l’avviso di superamento involontario della corsia e il sistema Hands-Free Parking per il parcheggio automatico.

Nissan Pixo 2026: produzione in Slovenia e consegne dal 2027

Pixo è stata progettata da Nissan e sarà prodotta da Renault nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia, nell’ambito della collaborazione tra i due costruttori. Il modello è stato sviluppato specificamente per il mercato europeo e amplia l’offerta elettrica Nissan insieme a Leaf e Micra.

Le prime consegne sono previste all’inizio del 2027. Prezzi, specifiche dedicate ai singoli mercati e informazioni relative ai preordini saranno comunicati a partire da dicembre 2026.