Nissan svela un nuovo prototipo di Rover lunare

Questo veicolo sfrutta la tecnologia di controllo del motore di LEAF e la tecnologia e-4ORCE di Ariya, con controllo della trazione a ruote indipendenti

Potremmo dire: dalla strada alle stelle. Chi ha deciso di fare quanto incredibile salto è Nissan. La casa orientale, infatti, ha presentato un prototipo di rover lunare sviluppato in collaborazione con l’Agenzia Aerospaziale Giapponese JAXA.

Nissan ora punta la luna

Il Nissan Futures è stato l’evento scelto dal brand per presentare il prototipo di rover lunare realizzato in collaborazione con Japan Aerospace Exploration Agency e il cui sviluppo è iniziato nel 2020. Questo veicolo ha una particolarità: esso, infatti, sfrutta la la tecnologia di controllo del motore di LEAF e la tecnologia e-4ORCE di Ariya, con controllo della trazione a ruote indipendenti, che aumenta le prestazioni del rover lunare sui terreni accidentati.

“JAXA intende applicare i risultati di questa ricerca alle future attività di esplorazione spaziale. Stiamo collaborando con diverse aziende, università e istituti di ricerca su progetti che hanno un potenziale di commercializzazione. L’esperienza di Nissan nelle tecnologie elettrificate ci può aiutare a sviluppare rover lunari più performanti“, ha detto Ikkoh Funaki, Direttore dello Space Exploration Innovation Hub Center di JAXA. “Il nostro obiettivo è ottenere le migliori prestazioni di guida in ogni situazione e crediamo che il know-how acquisito da questa ricerca congiunta con JAXA porterà innovazioni nei nostri veicoli, che si tradurranno in benefici per i clienti“, ha aggiunto Toshiyuki Nakajima, General Manager Advanced Vehicle Engineering Department Nissan, responsabile dello sviluppo della tecnologia di controllo e-4ORCE.