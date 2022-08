Nissan Townstar: aperti gli ordini per il modello elettrico, prezzi da 31.200 Euro

Il nuovo furgone commerciale del marchio giapponese è pre-ordinabile in tutte le concessionarie ufficiali: l'arrivo è previsto entro la fine dell'anno

Dopo la presentazione avvenuta lo scorso anno, il marchio Nissan ha finalmente aperto gli ordini del nuovo Townstar EV, furgone commerciale ad alimentazione elettrica che va ad aggiungersi in gamma alle varianti endotermiche a benzina già disponibili da diversi mesi. Disponibile in due lunghezze (L1 da 4,48 metri e L2 da 4,75 metri), mette a disposizione un vano di carico dal volume massimo di quasi quattro metri cubi e una portata di ben 800 kg, grazie alla quale è possibile trasportare oggetti ingombranti di qualsiasi tipologia.

La dotazione di serie, ovviamente, comprende anche diverse novità tecnologiche come l’infotainment con compatibilità Apple CarPlay – Android Auto su schermo da 8 pollici al fianco del cockpit completamente digitale da 10”, così come la ben conosciuta suite di ADAS Pro Pilot che include le telecamere perimetrali con angolo di visuale a 360° sul veicolo e il sistema di stabilità contro le raffiche di vento laterali. A livello di motorizzazione, invece, spicca la powertrain Full Electric da 90 kW (122 cavalli) con pacco batterie da 45 kWh, che promette fino a 300 km di autonomia (ciclo WLTP) e una ricarica in AC fino a 22 kW con passaggio 15-80% di disponibilità energetica in appena 40 minuti.

Il listino prezzi? Il nuovo Nissan Townstar EV in lunghezza L1 può essere acquistato da 31.200 Euro con l’allestimento di base Acenta, un costo che sale a 33.700 Euro nel caso dell’allestimento Connecta e a 35.800 Euro se si prende in considerazione il top di gamma Tekna. Per quanto riguarda il modello in lunghezza L2, invece, si parte da 32.700 Euro per arrivare a 37.300 Euro.