Nissan Z 2022: il modellino 1:24 di Tamiya costa solo 30 dollari!

Lo storico produttore di modellini Tamiya ha reso disponibile la riproduzione in scala dell'ultima versione della Nissan Z

La Nissan Z è una delle sportive “proibite” per gli appassionati di automobili: come accaduto in passato, anche l’ultimo modello della Casa di Yokohama è stato destinato esclusivamente ai mercati americano e giapponese e ciò significa che non arriverà nel Vecchio Continente a meno di rivolgersi ad alcuni importatori specializzati. Come fare, quindi, per poterla apprezzare senza andare incontro a spese aggiuntive e mille cavilli burocratici? Semplice: trovare il più vicino rivenditore di modelli da collezione e comprare il kit 1:24 svelato di recente dalla storica azienda giapponese Tamiya!

La riproduzione in scala della Nissan Z presenta, come di consueto per questo produttore, dettagli curatissimi e una qualità allo stato dell’arte: lunga 18,3 cm per 8,4 cm in larghezza e 5,5 cm in altezza, non manca di sfoggiare elementi come la trasmissione sotto il pianale, il differenziale posteriore, le sospensioni completamente funzionanti e l’impianto a doppio terminale di scarico. Grande attenzione è stata posta anche per l’abitacolo, dove è possibile scegliere addirittura il colore dei rivestimenti dei sedili (rosso o blu) e la posizione del volante, con guida a sinistra oppure a destra. Prezzi e disponibilità? Per il momento solo negli USA a partire da 30 dollari… ma presto arriverà anche in Italia, non temete!