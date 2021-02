Nokian Tyres: il nuovo centro di prova in fase di completamento

Il nuovo centro di prova di Nokian Tyres sarà dotato di ben 10 piste e si svilupperà su un'area di 300 ettari a Santa Cruz de la Zarza, una piccola città a circa un'ora di auto da Madrid. Al suo interno anche un centro visitatori, una sauna finlandese e 25 ettari di terreno per la protezione della fauna selvatica

Nokian Tyres ha compito importanti passi in avanti nello sviluppo dei propri prodotti puntano forte sul centro di prova che sarà costruito entro fine 2021 per un investimento stimato in 60 milioni di euro. Una bella cifra che permetterà al brand di avere un polo all’avanguardia dove testare tutto l’anno pneumatici estivi, all season e invernali.

Nokian Tyres: anche il centro di prova è originale

Il nuovo centro di prova di Nokian Tyres è un investimento in creatività, uno dei valori fondamentali dell’azienda. Questa nuova struttura migliora la competitività, in quanto consente di testare tutto l’anno i prodotti premium appositamente progettati per i mercati in crescita dell’Europa centrale e degli Stati Uniti. I lavori sono iniziati nel 2018 e alla fine del percorso la struttura, che si sviluppa su un’area di 300 ettari a Santa Cruz de la Zarza, una piccola città a circa un’ora di auto a sud della capitale spagnola Madrid, sarà dotata di ben 10 piste.

Daniel Rodriguez, Head of Nokian Tyres Spain Test Center, non può che essere orgoglioso del progetto: “L’investimento in questo nuovo test center è pienamente in linea con i nostri obiettivi a lungo termine relativi allo sviluppo di nuovi prodotti che rafforzino la nostra crescita sui mercati europei. Si tratta di una vera pietra miliare per noi poiché questo investimento nei test è il più grande che l’azienda abbia mai fatto nella sua storia”. “Le temperature calde ci offrono un ottimo scenario per testare i nostri pneumatici in condizioni diverse. Le abbondanti nevicate a gennaio sono state una sorpresa ma si sono adattate perfettamente al nostro slogan: produciamo pneumatici per condizioni estreme, che si tratti di neve, pioggia battente o caldo“, ha aggiunto Jouni Kainulainen, Test Manager di Nokian Tyres.

L’attenzione principale è concentrata sugli pneumatici estivi e all-season e sugli pneumatici con un indice di velocità elevata. Il fiore all’occhiello del centro di prova è il tracciato ovale ad alta velocità lungo 7 chilometri, che consente di testare a velocità fino o addirittura superiori a 300 km/h. Intorno alla pista ovale ci saranno diverse piste di prova per studiare il comportamento degli pneumatici in termini di manovrabilità sul bagnato e sull’asciutto, frenata e aquaplaning. Queste strutture saranno utilizzate anche per i test di omologazione degli pneumatici, come la classificazione del rumore e dell’aderenza sul bagnato.

Il sito ospita anche un centro visitatori dove in futuro saranno organizzati sia eventi di lancio di nuovi prodotti sia corsi di formazione interni ed esterni, con una caratteristica davvero unica: la presenza di una tradizionale sauna finlandese in legno per sottolineare il DNA nordico dell’azienda. L’azienda ha inoltre preservato 25 ettari di terreno per la protezione della fauna selvatica, inclusa la costruzione di una casa di nidificazione per falchi e gufi e di elementi acquatici per uccelli, che saranno monitorati per i prossimi tre anni.