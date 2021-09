Noleggio Auto a Lungo Termine Swipcar

Sempre più italiani apprezzano il noleggio a lungo termine con tutto incluso e senza anticipo con cui puoi guidare una Fiat Panda Hybrid a 232 euro al mese oppure una Nissan Micra a 281 euro, o magari una Ford Puma a 332€ o una Jeep Renegade a 350 euro senza dover sostenere alcuna spesa tranne il carburante. Ecco le proposte di Swipcar

Il mercato dell’auto in Italia come in Europa non sta certo brillando e molti italiani stanno optando per il noleggio della vettura. Ossia anzichè comprarla rischiando forti svalutazioni (pensate al crollo di benzina e Diesel), sorprese ed imprevisti si affitta per un periodo più o meno lungo (da 12 a 36 mesi di norma) scegliendo il chilometraggio (che si può poi aggiungere con una differenza di prezzo per chilometro in eccesso assolutamente competitiva).

Proprio il boom del noleggio a lungo termine a portato molte importanti Concessionarie a svilupparne di proprie che si sono affiancate a quelle delle stesse case automobilistiche e soprattutto le società finanziarie che hanno creato divisioni ad hoc.

Attorno a questi giganti si sono mosse anche delle interessanti start up come la spagnola Swipcar che è recentemente sbarcata anche in Italia con offerte interessanti, specialmente per i privati che non vogliono mettere nessun anticipo ed avere nella rata mensile tutti i maggiori servizi inclusi (copertura assicurativa completa, manutenzione e revisione, guasti e riparazioni, cambio pneumatici ed assistenza stradale…)

Il noleggio è utile anche per avventurarsi nella nuova elettrificazione con “affitti” più o meno corti e fra le proposte della stessa Swipcar abbiamo la elettrica Opel Corsa (451 euro al mese) o la plug in Jeep Renegade a 464 (sempre senza anticipo), ma trovate anche la pura elettrica Nissan Leaf (491) o la plug in Cupra Formentor (496) senza dimenticare la BEV Volkswagen ID3 (a 529) o la nuovissima Audi Q4 (564).

In affitto potete prendervi una Panda Hybrid ma anche vetture premium come le ibride plug in Range Rover Evoque, Volvo XC60 o Jaguar E-Pace che nell’ultimo caso raggiunge gli 844 euro.

Il noleggio aumenta la flessibilità, riduce i rischi di svalutazione, vi permette di guidare vetture che magari non avete mai osato valutare per il loro prezzo di listino e i costi di gestione, qui praticamente tutti compresi salvo lavaggio e rifornimenti!

Nella gallery fotografica trovate qualche esempio, ma la offerta è davvero infinita al pari delle positive sorprese segnalando che il cliente ideale è chi ama tenere la vettura per 3 anni e mediamente percorre 10/15.000 km all’anno segnalando che la media europea chilometrica quotidiana non supera i 30 km al giorno a cui l’Italia non fa eccezione!